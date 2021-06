CSN está com inscrições abertas para o Programa Capacitar especial para mulheres e PcDs - Denise Azevedo

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 16:45

Volta Redonda - A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está com as inscrições abertas para o Programa Capacitar especial para mulheres e para pessoas com necessidades especiais (PcDs). Mais de 200 vagas estão disponíveis para os cursos de Operador de Processo Siderúrgicos e Operador Ferroviário.

Ao longo de todo o curso, os participantes serão capacitados para atuar nas áreas operacional e ferroviária da empresa. O programa visa promover a formação e qualificação de mulheres e PcDs através de cursos profissionalizantes oferecidos gratuitamente.

O processo seletivo será online. A capacitação será ministrada em parceria com o SENAI e os aprovados, após o término do programa, poderão ser contratados pela Companhia.