Agentes de segurança recebem moção de aplausos oferecida pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado pelo sucesso nas investigações do caso Henry - Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 18:19 | Atualizado 19/06/2021 18:19

O deputado federal Delegado Antonio Furtado fez a entrega de uma moção de aplausos para os agentes de segurança envolvidos na investigação do caso do menino Henry, agredido e morto pelo padrasto. A cerimônia aconteceu na quinta-feira, dia 17, no Palácio da Guanabara, no Rio de Janeiro. A moção foi aprovada por unanimidade na Comissão de Segurança Pública da Câmara Federal.

“O que a polícia faz de melhor é descobrir a verdade. A cada caso resolvido, a sensação do dever cumprido. A população tem um clamor por justiça, que nesse episódio, foi ouvido. Esse foi um trabalho em conjunto dos profissionais de segurança pública e das autoridades que merece ser parabenizado. O trabalho técnico foi aprimorado com a aquisição de softwares modernos que possibilitaram a recuperação de mensagens. Essa homenagem é mais que merecida”, destacou o deputado.

No total, 45 pessoas que tiveram participação direta para a resolução do crime receberam a homenagem. A moção foi destinada a autoridades, como o Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro e o Secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Allan Turnowski, além de delegados, inspetores, investigadores e peritos.

“Esse é um momento de homenagem que vem para marcar o novo momento da polícia civil do Rio de Janeiro. Queremos que o cidadão sinta que qualquer crime será elucidado para acabar com a sensação de impunidade. Parabéns a todos que trabalharam nesse caso. Fico cheio de orgulho de ver os crimes dos mais simples aos mais complexos serem resolvidos”, agradeceu pela homenagem o governador.

A assessora técnica especial da Polícia Científica do Estado do Rio de Janeiro Denise Rivera, também agradeceu o reconhecimento.

“Fica aqui o nosso agradecimento por enxergar a importância do trabalho que desenvolvemos. Todos os dias enfrentamos diversos desafios para trazer segurança para a população. Essa investigação foi um exemplo de cooperação entre perícia e investigadores. Todos com sua importância. O nosso agradecimento por essa homenagem. Nós nos sentimos muito reconfortados com esse reconhecimento”, declarou Denise Rivera.