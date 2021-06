Prefeitura intensifica trabalhos de limpeza com recolhimento de resíduos e tapa-buracos - Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 18:29

Volta Redonda - As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda se dividiram ao longo da semana e fizeram uma força-tarefa, com recolhimento de resíduos e tapa-buracos, que alcançou 17 bairros. Foram eles: Eucaliptal, São Lucas, Belo Horizonte, Santo Agostinho, Conforto, Vila Brasília, Água Limpa, Barreira Cravo, Sam Remo, Aterrado, Vila Santa Cecília, Vila Americana, Jardim Tiradentes/Vila Rica, Niterói, Jardim Europa, Voldac e Roma I, além da Ilha São João.

A força-tarefa atuou na Avenida Peru, Roma I (Parque das Garças); Rua Doutor Mário Ramos, no Eucaliptal, com limpeza, roçada e recolhimento de entulho; Avenida São Lucas, no bairro de mesmo nome; Avenidas Roma e Modena, no Jardim Europa; lavagem da quadra e praça do Guarda Mor, na Água Limpa; roçada nas Ruas 21, 35 e Praça Pandiá Calógeras, na Vila Santa Cecília, nas margens do córrego Cafuá e na calçada da Rua 850 A, no Jardim Tiradentes/Vila Rica.

As equipes também realizaram limpeza da Avenida Integração, que liga o Aterrado à Vila Americana; na Avenida Lucas Evangelista, no Aterrado e na cabeceira da ponte, na entrada da Ilha São João. Outros pontos que receberam a manutenção foram a Rua 13 no Sam Remo, Praça Aprígio Cravo, Avenida Adeodato Pires, ambas no Niterói; Vila Sérgio Braga, no Conforto e Arena Esportiva na Voldac. As Ruas Pavão, do Contorno, no Belo Horizonte e Rua 2, no Conforto, foram alvos de operações tapa-buracos. Para a realização dos serviços, os funcionários tiveram apoio de retroescavadeiras e caminhões.