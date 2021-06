Dados covid-19 deste domingo, dia 20, em Volta Redonda - Reprodução

Publicado 20/06/2021 18:07

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda divulgou os dados sobre a covid-19 neste domingo, dia 20. De acordo com o boletim, novas mortes não foram registradas nas últimas 24 horas e o município permanece com 1.008 no total.

Ainda segundo as informações, as taxas de ocupação dos leitos na rede pública seguem com 33% de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 39% de leitos clínicos. Na rede privada, 30% de leitos de UTI e 25% de leitos clínicos.

Na cidade, os casos confirmados da doença são 32.355 e os notificados como suspeitos são 83.094.

Vacinação - De acordo com os dados do governo municipal, 143.048 doses já foram aplicadas, sendo 105.039 da primeira dose e 38.009 da segunda dose.