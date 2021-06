Guarda Municipal flagra trio com réplica de arma de fogo em Volta Redonda - Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 11:12

Volta Redonda - Agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) flagraram no último fim de semana, três suspeitos, sendo dois menores de idade com uma réplica de arma de fogo. O flagra aconteceu no Largo Nove de Abril, na Vila Santa Cecília.

O trio foi levado para a 93ª Delegacia de Polícia, no bairro Aterrado. O comandante da Guarda Municipal, João Batista do Reis, explicou que os agentes atenderam a denúncia da população.

“Conseguimos impedir uma possível ação deles, evitamos que pudessem fazer vítimas no local. Recentemente intensificamos nossa atuação na Vila Santa Cecília para coibir e inibir atos de vandalismo, desordem, infrações de trânsito e outros tipo de ocorrência”, disse Batista.

Ainda segundo as informações da GMVR, a princípio, os três apreendidos seriam adolescentes e foram vistos portando o simulacro. Após checagem na delegacia, foi identificado que um deles havia mentido sobre a idade e o nome, sendo maior de idade e já possuir passagens pela polícia quando ainda era menor, como furto, roubo, entre outros.