Material apreendido no bairro Candelária em Volta Redonda - Divulgação/ PM

Material apreendido no bairro Candelária em Volta Redonda Divulgação/ PM

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 17:02

Volta Redonda - Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar apreenderam um revólver e material do tráfico no bairro Candelária, em Volta Redonda. Um suspeito também foi preso na ação que aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 21.

De acordo com a PM, no local foram encontrados, 01 revólver cal.38, seis munições cal.38 intactas, uma capa de colete, 1.133 pinos de cocaína, 01 saco com uma pequena quantidade de pasta base, 11 mil pinos vazios, 02 rádios, 04 bases de rádio, 01 bateria de rádio, 01 coldre e vasta quantidade de etiquetas do tráfico.

Publicidade

Todo o material e o homem foram levados para a Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP, onde a ocorrência foi registrada.