Equipes do Projeto 'Coluna Reta' estiveram nas ruas no fim de semanaDivulgação

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 17:21

Volta Redonda - O projeto “Coluna Reta”, serviço de triagem contínua de crianças e adolescentes para prevenção e diagnóstico precoce da escoliose idiopática tem cerca de 100 inscritos. Além do trabalho nos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social), as equipes do projeto estiveram nas ruas durante o último fim de semana fazendo a captação do público-alvo, que agora passará por avaliação médica para saber se sofre de alguma deformidade postural.

Na sexta-feira, dia 25, acontecerão na Policlínica da Cidadania, as primeiras avaliações de crianças e adolescentes inscritas no projeto. Segundo o ortopedista especialista em coluna, Juliano Coelho, que coordena o “Coluna Reta”, a ideia é que toda a população jovem de Volta Redonda passe pela triagem.

“O nosso objetivo é fazer a triagem contínua das crianças e adolescentes entre seis e 18 anos para avaliações periódicas na Policlínica da Cidadania. E é um projeto pioneiro no país justamente por ser contínuo. É uma medicina moderna e ninguém faz isso no país. A escoliose idiopática tem este nome justamente por não ter um motivo aparente e provavelmente ocorre por uma herança genética”, disse.

O médico também explicou que a escoliose é um desvio lateral e rotacional da coluna vertebral que acontece no período do estirão do crescimento, de nove aos 14 anos, sendo mais comum nas meninas. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a deformidade acomete em torno de 4% da população mundial.

“Queremos evitar o agravamento do problema, que em estágio avançado pode causar deformidade estética, falta de ar, limitação para atividades laborais e até problemas psicológicos. Quanto mais cedo for diagnosticado, mais fácil é o tratamento”, afirmou o médico.

O coordenador do “Coluna Reta” esclareceu que elas serão feitas através de exame físico e um raio-x panorâmico. Em seguida, dependendo da necessidade, o paciente é encaminhado para uma fisioterapia especializada, com uso de colete para correção postural, e em casos mais graves até indicação cirúrgica.

Ainda segundo Coelho, o próximo passo do projeto será ampliar a busca ativa e contínua para além dos CRAS com a capacitação de equipes nas Unidades Básicas de Saúde e também nas secretarias de Esporte e Lazer e Educação.