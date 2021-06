Bombeiros militares de VR participam de campanha de doação de sangue - Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 14:12 | Atualizado 22/06/2021 14:44

Volta Redonda - Nesta terça-feira, dia 22, os bombeiros militares do quartel (22º GBM) de Volta Redonda participaram do dia "D" de doação de sangue no hemonúcleo da cidade. A ação faz parte da campanha "Onda Vermelha CBMERJ" que busca a captação de doadores de sangue em todo o Estado.

O objetivo é ajudar os hemonúcleos que estão com baixa nos estoques de sangue devido a ausência de doadores durante a pandemia de covid-19. A campanha acontece durante todo o mês de junho e conta com ações pontuais realizadas nos quartéis espalhados pelo Estado do Rio.

Como forma de agradecimento, o Comandante do 22° GBM ofereceu um café da manhã especial e entregou certificados de participação aos militares voluntários.

"É uma grande honra poder participar, juntamente com os militares do 22° GBM, desta maravilhosa ação "Onda Vermelha" do CBMERJ e da Diretoria de Assistência Social. Afinal, salvar vidas e ajudar ao próximo está no nosso sangue", disse o tenente-coronel André Carvalho, comandante do 22° GBM - Volta Redonda.

Quem pode doar:



• É preciso ter entre 16 e 60 anos e até 69 anos caso já seja doador de sangue

• O doador deve pesar no mínimo 50 kg

• É necessário estar bem de saúde

• Quem quiser doar precisa portar um documento de identidade oficial com foto

• Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes

• Candidatos à doação que tiveram a covid-19 ficam inaptos por 30 dias após a cura.

• Candidatos à doação que tiveram a forma grave da covid-19 ficam inaptos por 1 ano após a cura.

• Candidatos à doação que retornaram de viagem internacional, vindos de qualquer país, ficam inaptos por 30 dias a partir do dia da chegada ao Brasil

• Candidatos à doação que tomaram as vacinas contra covid-19 da Pfizer e AstraZeneca ficam inaptos por sete dias. Aqueles que receberam o imunizante da CoronaVac ficam inaptos por 48h, mesmo período para aqueles que foram vacinados contra a gripe

• Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais. Devem portar o seu documento e um documento de identidade do responsável que assinou a autorização.