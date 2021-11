Futuros geólogos da UFRRJ visitam a Pedreira da Voldac - Divulgação

Publicado 03/11/2021 23:31

Volta Redonda - Entre os dias 09 e 11 de novembro, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) realiza o 10º Simpósio de Gestão Ambiental e Biodiversidade (SIGABI). O evento será via plataforma digital e terá a participação do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MPE-VR).

O trabalho sobre a “Proposta de Criação de uma Unidade de Conservação Municipal através da valorização Cidadã em Volta Redonda-RJ” será apresentado pelo doutor em biologia e coordenador da equipe ambiental do Movimento, Fernando Pinto. A apresentação do tema ocorrerá na rodada dos trabalhos de terça-feira, dia 9 de novembro, entre 13h30 às 16h.

“Nossa participação acredito seja dar um caráter científico a uma proposta popular. E que sirva como exemplo para iniciativas semelhantes em outras cidades do país, visto que o evento tem um alcance nacional, e o trabalho será publicado nos Anais do Simpósio podendo ser acessado por diferentes mecanismos de busca via Web”, disse Fernando.

Ele ainda lembrou que Sílvia Real, Michel Bastos, Fernando Moura e José Maria da Silva, contribuíram na elaboração do trabalho acadêmico. O MEP, através de sua equipe ambiental, apresentou o trabalho sobre as experiências cidadãs realizadas na Pedreira da Voldac e foi aprovado para participar.

“O SIGABI é voltado para alunos de graduação, especialização e pós-graduação, professores, pesquisadores e profissionais da área ambiental, e tem como objetivos principais a divulgação dos resultados de pesquisas, o intercâmbio de ideias, a inserção de novos talentos na comunidade científica e a integração de profissionais, pesquisadores e estudantes engajados na conservação dos recursos naturais, criando novos laços profissionais e/ou fortalecendo parcerias. Além de fortalecer o papel da UFRRJ como geradora e divulgadora de conhecimento científico no interior Fluminense, mais precisamente na região Centro-Sul Fluminense”, informou a organização do evento.

Visitas na Pedreira da Voldac

Os acadêmicos de geologia na UFRRJ, Matheus Henrique e Victor Fernandes, do 9º e 10º período respectivamente, realizaram no dia 30 de outubro, um trabalho de campo na Pedreira da Voldac.

Pela terceira vez no local, Matheus realizou observações e coletou amostras para complementação do TCC que aborda a ‘geodiversidade da pedreira e suas potencialidades sociocientíficas’.

“O trabalho está quase pronto, eu precisava de alguns parâmetros do local e também de amostras mais significativas do paredão rochoso, daí convidei o Victor para ajudar-me”, falou Matheus.

Já Victor, pela primeira vez na pedreira comentou sobre o cenário que encontrou.

“A magnitude da pedreira foi a minha grande surpresa! As características das rochas, a beleza cênica e outros fatores favorecem o incentivo à proximidade das pessoas, estudantes. O local pode transforma-se sim em espaço para divulgar conhecimentos”, relatou.