Evento acontece entre os dias 3 e 5 julho, na Ilha São João, e terá como principal atração a banda ícone do rock brasileiro - Foto: Divulgação/Leo Aversa

Evento acontece entre os dias 3 e 5 julho, na Ilha São João, e terá como principal atração a banda ícone do rock brasileiroFoto: Divulgação/Leo Aversa

Publicado 29/06/2026 11:55

Volta Redonda - As comemorações pelos 72 anos de Volta Redonda começam em grande estilo. Entre os dias 3 e 5 de julho, a Ilha São João recebe a 29ª edição do Encontro Nacional de Motociclistas e Triciclistas Falcões de Aço, que abre oficialmente a programação de aniversário da cidade e terá como principal atração o show nacional da banda Barão Vermelho, no sábado (4).

Ícone do rock brasileiro, o grupo sobe ao Palco Principal às 22h30, prometendo embalar o público com sucessos que marcaram gerações. A entrada será solidária, mediante doação de 2 kg de alimentos não perecíveis – todo material arrecadado será destinado ao Banco de Alimentos de Volta Redonda, administrado pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan), que atende mais de 55 instituições cadastradas e beneficia centenas de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Realizado com apoio da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), o encontro alia música, lazer e confraternização, movimentando a economia local. Durante os três dias de programação, dois palcos receberão apresentações de bandas locais e regionais.

Programação

Na sexta-feira (3), o Palco Principal recebe os shows de Acústico 147, às 19h, Os Trilhas, às 20h, e Love Myselfie, às 22h. À meia-noite, a banda Placa Preta encerra a programação no Palco 2.

No sábado (4), as atividades começam às 11h30, no Palco 2, com a banda Midnight. No Palco Principal, a programação segue com apresentação da Banda Municipal de Volta Redonda, às 17h. A abertura oficial será às 18h, seguido de show da banda Clássika, às 18h30, Tributo a Ozzy Osbourne, às 20h30, e, às 22h30, o aguardado show do Barão Vermelho. Depois, a Fialho Tri Band fecha a noite no Palco 2, às 00h30.

Já no domingo (5), o Palco 2 recebe as bandas Independente, às 10h, Black Salad, às 14h, e Kamikazee, encerrando a programação, às 16h.

Além da programação musical, o Encontro Nacional de Motociclistas e Triciclistas Falcões de Aço contará com a presença de motoclubes de diversas regiões do Brasil, praça de alimentação e espaço de convivência.

"É uma festa para todos os públicos, que fortalece a cultura, movimenta a economia criativa e reafirma Volta Redonda como um importante polo de eventos do estado do Rio de Janeiro", afirmou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

"Volta Redonda completa 72 anos e preparamos uma programação especial para presentear a população. O Encontro Nacional de Motociclistas abre esse calendário de comemorações com uma grande atração nacional, o Barão Vermelho. E essa é apenas a primeira de muitas atrações. No dia 19 de julho, teremos o show do padre Fábio de Melo, além de outras atividades que serão anunciadas. Queremos celebrar a história da nossa cidade valorizando a cultura, o lazer e proporcionando momentos de confraternização para as famílias de Volta Redonda", destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Sesan organiza logística para arrecadação de alimentos

Para garantir o sucesso da ação solidária durante o 29º Encontro Nacional de Motociclistas e Triciclistas, a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional se reuniu, nesta semana, com a diretoria executiva do Falcões de Aço. Durante o encontro, a subsecretária Wherica Teodoro e a nutricionista Júlia Irineu apresentaram a estrutura e o funcionamento do Banco Municipal de Alimentos, detalhando a logística de recebimento, triagem e distribuição das doações arrecadadas durante o evento.