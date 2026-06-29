Evento acontece entre os dias 3 e 5 julho, na Ilha São João, e terá como principal atração a banda ícone do rock brasileiroFoto: Divulgação/Leo Aversa
Show do Barão Vermelho marca abertura das comemorações pelos 72 anos de Volta Redonda no 29º Encontro Nacional de Motociclistas
Evento acontece entre os dias 3 e 5 julho, na Ilha São João, e terá como principal atração a banda ícone do rock brasileiro, que se apresenta no sábado (4)
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Ação conjunta em Volta Redonda resgata nove animais vítimas de maus-tratos
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Iniciativa da Prefeitura fortalece instituições que atendem crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e famílias em situação de vulnerabilidade social
XII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente fortalece participação social e debate políticas públicas em Volta Redonda
Evento reuniu representantes da rede de proteção, sociedade civil, gestores, crianças e adolescentes para construção de propostas e eleição de delegados para etapa estadual
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Equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Defesa Civil realizaram atendimento e orientação às famílias que vivem no entorno da área atingida
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Animais da raça Golden Retriever estão em treinamento e vão atuar no atendimento a crianças neurodivergentes; primeiro contato com usuários do Laço Azul aconteceu nessa quinta-feira (25)
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