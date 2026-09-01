Equipe venceu as cinco categorias em que disputou e vai representar o Rio de Janeiro no Campeonato Nacional - Foto: Divulgação/SME

Equipe venceu as cinco categorias em que disputou e vai representar o Rio de Janeiro no Campeonato NacionalFoto: Divulgação/SME

Publicado 01/09/2026 14:44

Volta Redonda - A Fanfarra da Escola Municipal Dr. Jiulio Caruso, localizada no bairro Conforto, conquistou mais um importante título para A Fanfarra da Escola Municipal Dr. Jiulio Caruso, localizada no bairro Conforto, conquistou mais um importante título para Volta Redonda . No último sábado (29), a fanfarra sagrou-se tricampeã estadual, durante competição realizada em Itaguaí, garantindo também a classificação para representar o estado do Rio de Janeiro no Campeonato Nacional, marcado para novembro, em busca do tricampeonato.

A participação da fanfarra foi marcada por um desempenho impecável. A equipe competiu na categoria Fanfarra Tradicional Sênior e disputou cinco categorias, conquistando o primeiro lugar em todas elas: Musical, Pelotão, Linha de Frente, Baliza Feminina e Regente Mor.

Para o diretor-geral da Escola Municipal Dr. Jiulio Caruso, Virgilio Lisboa do Val, o resultado representa o reconhecimento de um trabalho que vem sendo desenvolvido há anos com os estudantes. Segundo ele, a conquista reforça a importância da fanfarra como espaço de formação, convivência e desenvolvimento de talentos.

“Essa conquista tem um significado muito especial para todos nós. O tricampeonato é resultado da dedicação, do envolvimento e do comprometimento dos nossos estudantes, professores e de toda a equipe que acredita e se dedica ao projeto. Ao longo desses 12 anos, acompanhamos de perto o crescimento e a evolução da nossa fanfarra, que vem se consolidando cada vez mais como um importante espaço de aprendizagem, disciplina, convivência e expressão artística. Mais do que um título, essa conquista representa a força de um trabalho construído coletivamente e o orgulho de ver nossos estudantes superando desafios e alcançando resultados tão significativos”, afirmou.

O diretor também destacou que os resultados alcançados pela fanfarra são fruto do investimento e do apoio da prefeitura ao projeto. “Tudo isso também só está sendo possível graças aos investimentos que a prefeitura vem realizando, com a aquisição de instrumentos, materiais, uniformes e melhorias na estrutura. Temos um apoio total ao projeto por parte do nosso prefeito Neto e do secretário Osvaldir, e esse suporte é fundamental para que possamos oferecer aos nossos estudantes as condições necessárias para desenvolverem seus talentos. Sem esse apoio, seria impossível chegarmos ao patamar que alcançamos hoje”, acrescentou.

O secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, destacou a importância da conquista para a rede municipal de ensino. “Essa conquista é motivo de muito orgulho para toda a rede municipal de ensino. Parabenizo os estudantes e toda a equipe da fanfarra por esse resultado, que mostra como a música contribui para a formação, a disciplina e o desenvolvimento dos nossos alunos”, disse.

“Parabéns a todos os integrantes da Fanfarra da Escola Municipal Dr. Jiulio Caruso por mais essa conquista. É motivo de muito orgulho para Volta Redonda ver nossos estudantes levando o nome da cidade para todo o estado e, agora, novamente para o cenário nacional. Esse resultado é fruto de muito talento, dedicação, disciplina e trabalho em equipe. Desejo sucesso a todos no Campeonato Nacional e tenho certeza de que vocês representarão nossa cidade e nosso estado com muita competência”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Uma história de dedicação e conquistas

A Fanfarra da Escola Municipal Dr. Jiulio Caruso foi fundada em 22 de março de 2014 e, ao longo de sua trajetória, tornou-se uma referência entre as corporações musicais da região. Atualmente, conta com aproximadamente 180 componentes.

A trajetória recente é marcada por grandes resultados. Em 2024, a fanfarra conquistou os títulos de campeã Estadual e Nacional. Em 2025, alcançou o posto de bicampeã Estadual e Nacional, na categoria Fanfarra Simples Tradicional Sênior.

Agora, em 2026, o grupo volta ao topo do cenário estadual e celebra o tricampeonato, além de garantir novamente a vaga para representar o estado na competição nacional.