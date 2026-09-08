Os jogos terão a duração de 57 dias e contarão com mais de 8 mil atletas - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Os jogos terão a duração de 57 dias e contarão com mais de 8 mil atletas Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 08/09/2026 15:03

Volta Redonda - Após todas as emoções e grandes disputas da Olimpede, o município de Após todas as emoções e grandes disputas da Olimpede, o município de Volta Redonda segue contagiado pela fantástica energia do esporte. A partir de sexta-feira (11) até o dia 6 de novembro, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), realizará a edição de 2026 dos Jogos Estudantis (Jevre).

A maior competição esportiva-estudantil de Volta Redonda, e uma das mais disputadas do interior do estado do Rio de Janeiro, contará com a participação de 8 mil atletas e 49 unidades educacionais públicas e privadas. O Jevre terá sua cerimônia de abertura realizada no dia 11, às 14h, no Ginásio Poliesportivo Amaro Inácio, no bairro Retiro.

De acordo com a Smel, além do aspecto competitivo, os Jogos Estudantis têm o objetivo de estimular a prática saudável do esporte e também a socialização entre os estudantes.

Integram o programa de modalidades da competição os seguintes esportes: atletismo, badminton, basquetebol, basquete 3x3, beach tennis, cabo de guerra, câmbio, corrida rústica de 5 km, futebol, futebol society, futsal, futevôlei, ginástica artística, ginástica de trampolim, ginástica rítmica, handebol, jiu-jítsu, judô, karatê, natação, queimada, skate street, taekwondo, tênis de campo, tênis de mesa, teqball, mini vôlei, vôlei de praia, voleibol e xadrez. Também fazem parte do Jevre modalidades paralímpicas, como: paratletismo (DI, DF e DV), parabadminton (DI e DF), paranatação (DI, DF e DV) e parataekwondo (DI). Totalizando 34 modalidades esportivas em disputa.

As provas e partidas do Jevre 2026 serão realizadas nas arenas, ginásios poliesportivos e também no Parque Aquático Municipal.

Expectativas para a competição

A secretária de Esporte e Lazer de Volta Redonda, Rose Vilela, falou sobre como está sendo preparada a competição e também sobre a expectativa da Smel para os 57 dias de disputas.

“A cada ano que passa, trabalhamos para estimular o crescimento dos Jogos Estudantis de Volta Redonda. Não temos o objetivo de formar atletas, e sim de promover a inclusão social entre estudantes de escolas que vivem em realidades diferentes, pois acreditamos neste poder que o esporte tem de educar e agregar as pessoas. Todo o Time Smel já está trabalhando muito nos bastidores e temos a certeza de que realizaremos um grande evento no decorrer destes quase dois meses”, afirmou Rose Vilela.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou a importância do evento para os estudantes de Volta Redonda e afirmou que o crescimento dos Jogos Estudantis é reflexo da execução da política de inclusão social e esportiva promovida pela sua gestão.

“Como um admirador do esporte, fico muito feliz em ver o crescimento constante, nos últimos anos, deste evento tão tradicional que são os Jogos Estudantis. Aqui em Volta Redonda, temos o esporte como ferramenta de educação, e nada mais justo do que unir os nossos jovens estudantes em uma competição tão grandiosa e agregadora quanto essa. Parabéns à Smel por fomentar todas estas modalidades e convido a nossa população para torcer e acompanhar as disputas. Desejo boa sorte a todos os participantes”, declarou Neto.