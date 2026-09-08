Número, referente a 12 especialidades médicas, é superior ao registrado no mesmo período do ano passado - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Número, referente a 12 especialidades médicas, é superior ao registrado no mesmo período do ano passadoFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 08/09/2026 15:08

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), da rede municipal de saúde de O Hospital São João Batista (HSJB), da rede municipal de saúde de Volta Redonda , ofertou 4.518 cirurgias, divididas em 12 especialidades médicas, nos oito primeiros meses de 2026. O número é superior ao registrado no mesmo período do ano passado, que ficou em 4.466. O crescimento garante mais um recorde no número de cirurgias do hospital.

O destaque do período ficou com as cirurgias bucomaxilofacial, com aumento de 37,88%, passando de 66 para 91 procedimentos realizados entre janeiro e agosto de 2026; cirurgia torácica, que cresceu mais de 22% (72 para 88); e cirurgia geral com 18,31% a mais (688 para 814). Também tiveram crescimento os procedimentos de traumato-ortopedia, proctologia, pediatria, oftalmologia e cirurgia plástica.

Levando em consideração somente o mês de agosto, o Hospital São João Batista realizou 558 cirurgias nas especialidades traumato-ortopedia, urologia, cirurgia-geral, vascular, gineco-obstetrícia, neurocirurgia, cirurgia-torácica, bucomaxilofacial e oftalmologia. O destaque no mês ficou por conta das cirurgias vasculares que cresceram 50% de 2025 para 2026.

O diretor-geral do HSJB, o vice-prefeito Sebastião Faria, afirma que os recordes sucessivos no número de cirurgias é reflexo dos investimentos feitos na unidade pela administração pública desde 2021. “O hospital passou por reformas, ganhou novos equipamentos e promoveu capacitação e valorização das equipes”, disse, acrescentando que os mutirões de algumas especialidades nos finais de semana também têm contribuído para esse resultado.