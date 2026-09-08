Número, referente a 12 especialidades médicas, é superior ao registrado no mesmo período do ano passadoFoto: Divulgação - Secom/PMVR
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