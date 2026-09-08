O homem foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) - Foto: Divulgação/Semop

O homem foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP)Foto: Divulgação/Semop

Publicado 08/09/2026 15:16

Volta Redonda - Uma ação rápida da Guarda Municipal de Uma ação rápida da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) resultou na prisão em flagrante de um homem por furto qualificado contra o patrimônio público, no final da tarde do último domingo (6). O caso ocorreu na Praça José Roberto Domingues da Cruz, no bairro Laranjal, nas proximidades da Rodoviária Municipal, e contou com a colaboração decisiva da população.

Por volta das 17h30, uma equipe da GMVR realizava patrulhamento de rotina quando foi acionada por populares. Um morador relatou ter ouvido barulhos de fortes pancadas - semelhantes a marretadas em metal - vindos do interior da casa de bombas do chafariz da praça no Laranjal. Logo em seguida, o morador observou um homem saindo do local carregando uma mochila aparentemente pesada e repassou as características físicas do suspeito aos agentes.

Ao inspecionar o local, a equipe constatou que o acesso havia sido arrombado com a quebra do cadeado. No interior da estrutura, faltava uma peça hidráulica de grande porte do chafariz. Com isso, guardas municipais iniciaram buscas pela região.

Por volta das 18h, os agentes localizaram o suspeito na Rua Dr. Guanayr Horst, no bairro Vila Americana. Durante a abordagem, os guardas encontraram dentro de sua mochila um registro industrial de metal com conexões e volante de manobra, pertencente ao sistema hidráulico da praça, além da marreta utilizada para quebrar o cadeado e desacoplar o equipamento.

O homem confessou o crime, recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde a ocorrência foi registrada. A perícia da Polícia Civil foi acionada para o local do furto e um representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) esteve na delegacia para fazer o reconhecimento e a devolução do material público. O suspeito permaneceu preso em flagrante e à disposição da Justiça. Não foi possível contato com a defesa do suspeito.