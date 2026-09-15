O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP)Foto: Divulgação/Semop
Guarda Municipal de Volta Redonda prende homem foragido da Justiça por dívida de R$ 114 mil em pensão alimentícia
Veículo do suspeito foi rastreado pelo setor de inteligência do município e abordado por agentes na Avenida Sete de Setembro, no bairro Aterrado
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Volta Redonda conquista resultados de destaque no Torneiro Juvenil de Robótica
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Quiosque fica na Beira-Rio e será entregue à população nesta quinta-feira (17)
Prefeitura entrega mais de R$ 500 mil a entidades de Volta Redonda
Recursos arrecadados na 11ª edição da festa foram repassados a 31 instituições que atuam em diferentes áreas sociais no município
PRF apreende mais de 3,5 mil porções de drogas na Via Dutra, em Volta Redonda
Motorista confessou que entregaria a carga em um posto de combustíveis mediante pagamento; carga foi encontrada no assoalho do carro
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