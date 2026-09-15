O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) - Foto: Divulgação/Semop

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP)Foto: Divulgação/Semop

Publicado 15/09/2026 13:36

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) prendeu, nessa segunda-feira (14), um homem de 51 anos que estava foragido da Justiça por um débito de R$ 114 mil em pensão alimentícia. A prisão ocorreu após o setor de inteligência da corporação, com auxílio de câmeras de monitoramento do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), identificar que o veículo do suspeito circulava pelas vias da cidade.

O alerta do sistema de monitoramento foi emitido por volta das 11h, informando às equipes operacionais sobre a presença de um carro com pendência judicial associada ao seu proprietário. De posse dessas informações e das características do automóvel, agentes deram início a rondas direcionadas pela área central.

O veículo foi localizado estacionado na Avenida Sete de Setembro, no bairro Aterrado. No local, os guardas municipais realizaram a abordagem ao suspeito.

Durante a checagem no sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os agentes confirmaram a veracidade e a validade do mandado de prisão expedido pela 2ª Vara de Família de Angra dos Reis, pelo não pagamento de pensão alimentícia.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) para o cumprimento da ordem judicial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça. O veículo foi liberado e entregue à esposa do detido. Não conseguimos retorno da defesa do suspeito.