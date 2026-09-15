Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Volta Redonda - Foto: Reprodução/Internet

Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Volta RedondaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 15/09/2026 16:13

Quatro homens foram presos por suspeita de tráfico de drogas no bairro Candelária, em Volta Redonda . O caso aconteceu na sexta-feira (11) e foi divulgado pelo Disque Denúncia na segunda-feira (14). Segundo o Disque Denúncia, um dos suspeitos, de 26 anos, é apontado como responsável pelo tráfico de drogas na região. Os agentes localizaram o homem na Rua Sebastião Souza e, ao chegarem ao local, perceberam a movimentação de outros três suspeitos, que tentaram fugir.

Ainda de acordo com o Disque Denúncia, os suspeitos foram capturados e, com eles, foram apreendidas drogas, celulares, rádios comunicadores e balanças de precisão.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Volta Redonda, onde o caso foi registrado. Eles permaneceram presos e à disposição da Justiça. A identidade deles não foi divulgada pelo Disque Denúncia. Não temos reposta das defesas dos suspeitos.