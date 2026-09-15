Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Volta RedondaFoto: Reprodução/Internet
Quatro homens são presos por tráfico no bairro Candelária, em Volta Redonda
Suspeito de 26 anos era apontado como responsável pelo tráfico na região; polícia apreendeu drogas, celulares e balanças de precisão
Quatro homens são presos por tráfico no bairro Candelária, em Volta Redonda
Suspeito de 26 anos era apontado como responsável pelo tráfico na região; polícia apreendeu drogas, celulares e balanças de precisão
Teatro Maestro Franklin, em Volta Redonda, recebe concerto gratuito da ‘Orquestra Light da Rocinha na Estrada’
Com participação do cantor Jorge Guilherme, apresentação terá repertório com obras de Villa-Lobos, trilhas de filmes e clássicos da música popular brasileira
Guarda Municipal de Volta Redonda prende homem foragido da Justiça por dívida de R$ 114 mil em pensão alimentícia
Veículo do suspeito foi rastreado pelo setor de inteligência do município e abordado por agentes na Avenida Sete de Setembro, no bairro Aterrado
Volta Redonda conquista resultados de destaque no Torneiro Juvenil de Robótica
Estudantes de escolas da SME e da Fevre subiram em 13 pódios durante competição realizada no último fim de semana
Volta Redonda ganha destaque nacional em debate sobre políticas públicas para Alzheimer
Experiência da Secretaria Municipal de Assistência Social será apresentada em evento que reúne especialistas de todo o país
Volta Redonda vai ganhar Ponto de Apoio da Secretaria da Pessoa com Deficiência no Retiro
Quiosque fica na Beira-Rio e será entregue à população nesta quinta-feira (17)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.