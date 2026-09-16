Projeto terá programação cultural gratuita nesse tipo de evento, no domingo (20) - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Projeto terá programação cultural gratuita nesse tipo de evento, no domingo (20)Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 16/09/2026 15:00

A Feira Livre da Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, vai ganhar um atrativo diferente no próximo domingo, dia 20 de setembro. Pela primeira vez desde a criação do projeto, o Palco Sobre Rodas realizará uma apresentação especial em uma feira livre, levando cultura, arte e diversão para um espaço tradicional de encontro e convivência da cidade.

Em sua 4ª temporada, o projeto é realizado pelo Blog Minuto Cultural, com patrocínio da Light e apoio da Prefeitura de Volta Redonda e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para esta apresentação especial, a iniciativa conta também com o apoio da Associação dos Feirantes de Volta Redonda.

A programação começa às 9h30, no térreo do Memorial Getúlio Vargas, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, e reunirá atrações para diferentes públicos, como malabares, palhaçaria, teatro infantil e infantojuvenil, ilusionismo, ventriloquia, pintura de rosto e música com cantigas de roda.

Cultura também ocupa a feira livre

A edição especial amplia a proposta que acompanha o Palco Sobre Rodas desde a sua criação: aproximar as manifestações culturais da população e ocupar diferentes espaços da cidade com programação gratuita.

Ao chegar à feira livre pela primeira vez, o projeto se integra a um ambiente que já faz parte da rotina dos moradores e que reúne, em um mesmo espaço, comércio, circulação de pessoas e convivência. A proposta é acrescentar a esse cenário uma manhã de atividades culturais e de lazer para quem estiver passando pela Vila Santa Cecília.

A Light, patrocinadora do Palco Sobre Rodas, participa de mais uma iniciativa que amplia o acesso gratuito da população à cultura em diferentes pontos de Volta Redonda.

“Ao apoiar esse projeto, a Light contribui para ampliar o acesso gratuito à cultura e para levar a programação artística a espaços que fazem parte da rotina das pessoas. Essa edição na Feira Livre da Vila Santa Cecília tem um significado especial, justamente por ocupar um ambiente tradicional de convivência da cidade, aproximando ainda mais o projeto da população. É esse tipo de iniciativa, conectada ao território e às comunidades, que buscamos valorizar por meio dos nossos patrocínios”, afirma Daniel Mendonça, diretor-adjunto de Relações Institucionais da Light.

“O Palco Sobre Rodas é um projeto tradicional no nosso município, que é muito importante para ajudar a levar a cultura a todos os bairros de Volta Redonda. Esta edição especial no próximo domingo, durante a Feira Livre, na Vila Santa Cecília, será uma atração diferenciada que levará entretenimento às pessoas que estiverem por lá, e convido toda a população para assistir às apresentações”, convidou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

A Associação dos Feirantes de Volta Redonda também apoia especialmente esta edição, contribuindo para integrar a programação do Palco Sobre Rodas à dinâmica da feira e ao público, que tradicionalmente frequenta o espaço aos domingos.

Ao longo de sua 4ª temporada, o Palco Sobre Rodas segue percorrendo diferentes regiões de Volta Redonda, levando gratuitamente teatro, música, circo e outras manifestações artísticas para perto das comunidades.