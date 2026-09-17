A celebração acontece na terça-feira (22) - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

A celebração acontece na terça-feira (22)Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 17/09/2026 14:00

A Prefeitura de Volta Redonda , por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), preparou uma programação especial para celebrar os 71 anos da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. A celebração acontece na terça-feira (22), reunindo atividades culturais, educativas e de lazer em diferentes espaços da biblioteca.

A programação começa às 9h30, no auditório, com a abertura oficial e a apresentação do Coral Municipal. Na sequência, às 10h, será apresentado o minidocumentário “Biblioteca Raul de Leoni – 71 anos de histórias”, que resgata a trajetória do espaço e sua importância para a cultura e para a população de Volta Redonda.

Também a partir das 9h30, na rampa de acesso, o público poderá conferir a mostra “71 Girassóis – Histórias que florescem”, com trabalhos de pintura e colagem feitos por idosos que residem em asilos da cidade, especialmente para marcar o aniversário da biblioteca.

Às 10h10, na galeria da biblioteca, será realizada uma visita à exposição “ECA sem BECA”. Já às 10h30, no auditório, acontece uma roda de conversa com as mediadoras Camila Cabral, Anna Carolina dos S. Batista e Rita Terra, com o tema “Se não está em Libras, é acessível?”.

No mesmo horário, no Espaço Biblioteca, será realizada a Oficina de Pássaros, pelo projeto Cidade, Cultura e Coletivos da Universidade Federal Fluminense (UFF). A atividade propõe a criação manual de pássaros utilizando diferentes técnicas artísticas, que serão utilizados para compor uma instalação urbana e também o espaço da biblioteca. Às 11h, no térreo da biblioteca, o público poderá acompanhar a apresentação poética “Entre versos e canções”, com Guilherme Tadeu e Lee Brasil.

No período da tarde, a programação segue às 13h30, no auditório, com a declamação de poesias sobre a biblioteca, realizada pela Academia Volta-redondense de Letras (AVL). Às 14h, na Giroteca, será realizada uma contação de história digital.

Para as crianças, às 15h, no Espaço Infantil, haverá a oficina “Uma aventura na Biblioteca”, também realizada pelo projeto Cidade, Cultura e Coletivos (UFF). A atividade será um jogo de pistas baseado em histórias no espaço da biblioteca, com imersão na instalação “Cabanas, Túneis e Refúgios”.

Atividades durante todo o dia

Das 9h30 às 16h, no Térreo da Biblioteca, também estarão disponíveis atividades abertas ao público, como a Biblioteca Sobre Rodas, troca de livros e recebimento de doações, além do Caminhão da Brinquedolândia, feira de artesanato, distribuição de pipoca e algodão doce.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, destacou a importância da biblioteca como espaço de encontro, conhecimento e acesso à cultura.

“Celebrar os 71 anos da Biblioteca Municipal Raul de Leoni é celebrar também a história de Volta Redonda e de tantas pessoas que construíram suas memórias entre livros, histórias, encontros e manifestações culturais. Preparamos uma programação diversa, para diferentes públicos, reforçando que a biblioteca é um espaço vivo, aberto à comunidade e fundamental para democratizar o acesso à cultura e ao conhecimento”, afirmou.