A celebração acontece na terça-feira (22)Foto: Arquivo - Secom/PMVR
Biblioteca Municipal Raul de Leoni completa 71 anos com dia repleto de cultura e atividades gratuitas em Volta Redonda
Programação será na terça-feira (22), a partir das 9h30, com música, poesia, exposições, oficinas e contação de histórias para toda a família
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Cadela farejadora ajuda PM a localizar drogas em área de mata em Volta Redonda
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Ordem Pública de Volta Redonda detém motorista embriagado dirigindo em ‘zig-zag’
Ação do Serviço Integrado de Segurança Pública flagrou condutor no bairro Voldac; bafômetro apontou índice três vezes acima do limite que configura crime de trânsito
Palco Sobre Rodas realiza apresentação inédita na Feira Livre da Vila Santa Cecília
Pela primeira vez desde sua criação, projeto terá programação cultural gratuita nesse tipo de evento, no domingo (20)
Festival Paralímpico Loterias Caixa 2026 em Volta Redonda tem cerca de 250 inscritos
Evento para crianças e jovens com ou sem deficiência será neste sábado (19), na Arena Esportiva Seu Nula, no Voldac, das 8h ao 12h
Fernanda Neves participa de econtros e apresenta propostas em Volta Redonda
Candidata a deputada estadual pelo PDT esteve na cidade durante agenda de campanha pelos munícipios do Noroeste e Sul Fluminense
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