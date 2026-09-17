A celebração acontece na terça-feira (22)Foto: Arquivo - Secom/PMVR

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Luan Campos
A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), preparou uma programação especial para celebrar os 71 anos da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. A celebração acontece na terça-feira (22), reunindo atividades culturais, educativas e de lazer em diferentes espaços da biblioteca.
A programação começa às 9h30, no auditório, com a abertura oficial e a apresentação do Coral Municipal. Na sequência, às 10h, será apresentado o minidocumentário “Biblioteca Raul de Leoni – 71 anos de histórias”, que resgata a trajetória do espaço e sua importância para a cultura e para a população de Volta Redonda.
Também a partir das 9h30, na rampa de acesso, o público poderá conferir a mostra “71 Girassóis – Histórias que florescem”, com trabalhos de pintura e colagem feitos por idosos que residem em asilos da cidade, especialmente para marcar o aniversário da biblioteca.
Às 10h10, na galeria da biblioteca, será realizada uma visita à exposição “ECA sem BECA”. Já às 10h30, no auditório, acontece uma roda de conversa com as mediadoras Camila Cabral, Anna Carolina dos S. Batista e Rita Terra, com o tema “Se não está em Libras, é acessível?”.
No mesmo horário, no Espaço Biblioteca, será realizada a Oficina de Pássaros, pelo projeto Cidade, Cultura e Coletivos da Universidade Federal Fluminense (UFF). A atividade propõe a criação manual de pássaros utilizando diferentes técnicas artísticas, que serão utilizados para compor uma instalação urbana e também o espaço da biblioteca. Às 11h, no térreo da biblioteca, o público poderá acompanhar a apresentação poética “Entre versos e canções”, com Guilherme Tadeu e Lee Brasil.
No período da tarde, a programação segue às 13h30, no auditório, com a declamação de poesias sobre a biblioteca, realizada pela Academia Volta-redondense de Letras (AVL). Às 14h, na Giroteca, será realizada uma contação de história digital.
Para as crianças, às 15h, no Espaço Infantil, haverá a oficina “Uma aventura na Biblioteca”, também realizada pelo projeto Cidade, Cultura e Coletivos (UFF). A atividade será um jogo de pistas baseado em histórias no espaço da biblioteca, com imersão na instalação “Cabanas, Túneis e Refúgios”.
Atividades durante todo o dia
Das 9h30 às 16h, no Térreo da Biblioteca, também estarão disponíveis atividades abertas ao público, como a Biblioteca Sobre Rodas, troca de livros e recebimento de doações, além do Caminhão da Brinquedolândia, feira de artesanato, distribuição de pipoca e algodão doce.
O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, destacou a importância da biblioteca como espaço de encontro, conhecimento e acesso à cultura.
“Celebrar os 71 anos da Biblioteca Municipal Raul de Leoni é celebrar também a história de Volta Redonda e de tantas pessoas que construíram suas memórias entre livros, histórias, encontros e manifestações culturais. Preparamos uma programação diversa, para diferentes públicos, reforçando que a biblioteca é um espaço vivo, aberto à comunidade e fundamental para democratizar o acesso à cultura e ao conhecimento”, afirmou.