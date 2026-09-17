O espaço funciona em um dos sete quiosques reformados pelo Banco da Cidadania - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

O espaço funciona em um dos sete quiosques reformados pelo Banco da CidadaniaFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 17/09/2026 14:06

A Prefeitura de Volta Redonda , por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), inaugurou nesta quinta-feira (17) um novo ponto de apoio para atendimento às pessoas com deficiência (PCDs) na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, no bairro Retiro. O espaço funciona em um dos sete quiosques reformados pelo Banco da Cidadania na orla da via e fica em frente à passarela da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

A iniciativa tem como objetivo descentralizar os serviços oferecidos pela SMPD e facilitar o acesso da população aos atendimentos da secretaria. Inicialmente, o ponto de apoio funcionará das 8h às 12h, em caráter experimental, para que seja possível avaliar a demanda pelos serviços no local. O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, destacou que a criação do espaço representa mais um passo para aproximar os serviços públicos das pessoas que precisam deles.

“Esse ponto de apoio foi pensado para fazer a população estar cada vez mais próxima dos serviços que a prefeitura oferece. Nós, como Secretaria da Pessoa com Deficiência, pensamos sempre em fazer algo acessível e acreditamos que aqui vai ser muito acessível para a população dessa parte da cidade, que vai encontrar tudo o que a gente oferece na nossa sede, no Aterrado, como intérprete de Libras, aquisição de abafadores e colares de identificação, e todas as inscrições para nossos cursos e para o Diploma Cidadão. Para a pessoa com deficiência, quanto mais acessível, melhor”, afirmou o secretário.

“Uma cidade inclusiva é aquela que pensa nas pessoas e busca facilitar o acesso aos serviços públicos. Esse ponto de apoio na Beira-Rio é mais uma iniciativa para aproximar a Secretaria da Pessoa com Deficiência da população, oferecendo atendimento e orientação em uma região de grande circulação. É também uma forma de garantir que as pessoas com deficiência tenham cada vez mais acesso às oportunidades e aos direitos que são delas”, ressaltou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Serviços oferecidos

Entre os atendimentos disponíveis estão a emissão da Ciptea (Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), documento oficial e gratuito que facilita a identificação e a comprovação do autismo; a entrega de abafadores e colares de quebra-cabeça para pessoas autistas e de girassol para pessoas com deficiências ocultas.

O espaço também realizará cadastros para atendimento com psicólogos, para participação no Diploma Cidadão – programa que oferece curso superior gratuito para Pessoas com Deficiência, em parceria com o UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase) –, além de inscrições para cursos de Libras (Língua Brasileira de Sinais) e para o Censo Municipal da Pessoa com Deficiência de Volta Redonda.

Homenagem a Anália Vidal

O novo ponto de apoio recebeu o nome de Anália Aparecida dos Santos Vidal, em homenagem a uma cidadã que teve sua trajetória marcada pela superação e pela busca por inclusão e acessibilidade. Anália foi diagnosticada com cegueira total aos 33 anos. Ela estudou na Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha, da Secretaria Municipal de Educação (SME), e cursava Administração no UGB por meio do Diploma Cidadão. Anália faleceu no dia 27 de agosto, aos 56 anos.

O viúvo de Anália, João Augusto Vidal, participou da inauguração e destacou a importância da homenagem. “Eu acho essa homenagem muito gratificante, não só para ela, mas para todos os deficientes. A Anália foi uma mulher muito guerreira. Começou a estudar na 5ª série, já sem enxergar, terminou o ginásio, fez o 2º grau e agora estava fazendo a faculdade. Era uma pessoa que tinha muita disposição, muita alegria, muita saúde. Foi uma pessoa muito especial”, contou.

Amiga de Anália e colega de estudos na Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha, Kézia Moreira também falou sobre a personalidade e a trajetória da homenageada.

“A gente pode descrever a Anália como uma pessoa que amava viver, era muito alto astral. Ela perdeu a visão aos 33 anos e, no início, não lidou bem com isso. Ao decorrer da vida, foi aprendendo a lidar com a situação, a conviver com o luto, e resolveu mudar aquele pensamento, driblar os problemas e passar por cima de tudo isso. Ninguém segurava a Anália. Mesmo com a deficiência, ela foi uma pessoa guerreira, que viveu o máximo que pôde, com muita alegria, disposição e sempre tentando ajudar o próximo e os amigos, dando incentivo para que a gente fosse, de repente, um pouco igual a ela”, relatou.

A cerimônia contou ainda com uma apresentação do coral formado por alunos da Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha.