Representantes da Alemanha, Bélgica, Inglaterra e Espanha integraram comitiva da IPA - Foto: Divulgação/Semop

Representantes da Alemanha, Bélgica, Inglaterra e Espanha integraram comitiva da IPAFoto: Divulgação/Semop

Publicado 19/09/2026 13:57

A Secretaria Municipal de Ordem Pública de Volta Redonda (Semop-VR) voltou a receber, nesta semana, policiais europeus para conhecer o sistema de monitoramento por câmeras do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). Uma comitiva de agentes vindos da Alemanha, Bélgica, Inglaterra e Espanha conheceram a central de monitoramento que funciona na Ilha São João.

O grupo formado por Tania Tchesky (Alemanha), Raes Mathieu (Bélgica), Isaac Carrington (Inglaterra) e Alvaro Escarpa (Espanha) é membro da International Police Association (IPA) - associação de fraternidade policial de alcance global guiada pelo lema “Servir pela Amizade”. A visita foi acompanhada pelo policial federal Renan Torres e pela instrutora de tiro Ana Griselda, que também integram a instituição.

A recepção e o intercâmbio de experiências foram conduzidos pelo secretário municipal de Ordem Pública, Amauri Pego. Durante o encontro, os visitantes conheceram a estrutura do Ciosp e o sistema de monitoramento por câmeras da cidade, que conta com leitor de placas veiculares e tecnologia de reconhecimento facial.

Tecnologia impressiona e contrapõe restrições europeias

A eficiência e o alcance da vigilância em Volta Redonda impressionaram os policiais europeus, que compararam o modelo local às limitações legais impostas em seus países de origem.

Tania Tchesky ressaltou que, na Alemanha, rígidas leis de privacidade restringem o uso de câmeras em espaços públicos e até em residências. No país germânico, equipamentos particulares só podem filmar estritamente os limites da propriedade do dono, sendo proibido capturar imagens da rua ou de vizinhos.

Já Isaac Carrington e Raes Mathieu pontuaram que a legislação de proteção de dados na Inglaterra e na Bélgica também impõe severas barreiras ao monitoramento urbano, podendo acarretar punições aos agentes que captam imagens faciais de pessoas sem a devida autorização judicial prévia. No entanto, foram unânimes em afirmar que a implementação de um sistema integrado como o de Volta Redonda seria um avanço extraordinário para o trabalho das forças de segurança em suas cidades.

Atualmente, o sistema de monitoramento de Volta Redonda é integrado e conta com o acesso de instituições como o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), as polícias Civil (93ª DP), Militar (28º BPM), Federal, Rodoviária Federal, Risp (Região Integrada de Segurança Pública), a 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), a Guarda Municipal e a própria Ordem Pública.

O reconhecimento de profissionais internacionais valida os investimentos contínuos da prefeitura na modernização da segurança pública e no fortalecimento do trabalho integrado entre as forças de segurança, demonstrando que Volta Redonda é uma referência no setor.