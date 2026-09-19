Representantes da Alemanha, Bélgica, Inglaterra e Espanha integraram comitiva da IPAFoto: Divulgação/Semop
Policiais europeus visitam a Ordem Pública de Volta Redonda e elogiam tecnologia de monitoramento
Representantes da Alemanha, Bélgica, Inglaterra e Espanha integraram comitiva da IPA e destacaram sistema de câmeras do Ciosp
Policiais europeus visitam a Ordem Pública de Volta Redonda e elogiam tecnologia de monitoramento
Representantes da Alemanha, Bélgica, Inglaterra e Espanha integraram comitiva da IPA e destacaram sistema de câmeras do Ciosp
Volta Redonda qualifica 580 moradores e amplia oportunidades de trabalho e renda
Formandos de 14 a 64 anos concluíram segundo ciclo do Programa de Inclusão Produtiva da prefeitura; capacitações foram realizadas em 35 Cras e outros equipamentos da rede de assistência
Prefeitura de Volta Redonda abre a Semana Nacional do Trânsito com foco na empatia e preservação de vidas
Ação na Praça Sávio Gama, no Aterrado, reuniu tecnologia de realidade virtual, exposição de veículo acidentado e simulação de resgate dos Bombeiros
Assistência Social de Volta Redonda amplia capacitação e transforma aprendizado em trabalho e renda
Egressas do Programa de Inclusão Produtiva continuam se aperfeiçoando, tiram dúvidas com instrutoras e já atendem a população
Clínica dos Olhos de Volta Redonda recebe pacientes do projeto Enxergar Além
Mais 15 pessoas cegas ou com baixa visão foram atendidas nesta semana pela iniciativa da Secretaria da Pessoa com Deficiência para prevenção da saúde ocular
Abertura da Primavera Rosa de Volta Redonda terá evento de conscientização sobre saúde da mulher
No estacionamento da sede da Secretaria de Saúde, no bairro Niterói, acontecem ações voltadas ao bem-estar e à prevenção da saúde feminina, na quarta-feira (23)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.