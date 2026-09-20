Projeto itinerante chega ao Santa Cruz, Volta Grande I, Caieira e Roma IFoto: Arquivo - Secom/PMVR
Palco Sobre Rodas leva atrações culturais gratuitas para quatro bairros de Volta Redonda nesta semana
Projeto itinerante chega ao Santa Cruz, Volta Grande I, Caieira e Roma I com atividades para toda a família, sempre das 19h às 22h
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Ação na Praça Sávio Gama, no Aterrado, reuniu tecnologia de realidade virtual, exposição de veículo acidentado e simulação de resgate dos Bombeiros
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Egressas do Programa de Inclusão Produtiva continuam se aperfeiçoando, tiram dúvidas com instrutoras e já atendem a população
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