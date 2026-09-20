Projeto itinerante chega ao Santa Cruz, Volta Grande I, Caieira e Roma I - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Projeto itinerante chega ao Santa Cruz, Volta Grande I, Caieira e Roma IFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 20/09/2026 15:05

O Projeto Palco Sobre Rodas segue levando cultura e entretenimento gratuitamente para diferentes regiões de Volta Redonda. Nesta semana (21 a 24), a programação itinerante passará por quatro bairros – Santa Cruz, Volta Grande I, Caieira e Roma I -, com atrações para toda a família.

O Palco Sobre Rodas estará na segunda-feira (21) na entrada do bairro Santa Cruz, no canteiro central. Na terça-feira (22) a programação será realizada no Volta Grande I, na Rua 1050 (Rua da Feira). Já na quarta-feira (23), o projeto chega ao bairro Caieira, na Praça Gilson Leopoldino, no ponto final do ônibus. Encerrando a programação semanal, na quinta-feira (24), será a vez do bairro Roma I, com as atividades na Praça Libiano, na Rua Bolívar.

O caminhão do projeto possui carroceria adaptada e funciona como um palco para os espetáculos artísticos. A estrutura conta ainda com um telão de LED de oito metros, proporcionando ao público uma experiência diferenciada durante as apresentações. As atividades acontecem sempre das 19h às 22h.

A programação reúne duas peças teatrais, apresentações musicais, artes circenses, ilusionismo, ventriloquia, palhaçaria e atividades recreativas voltadas para toda a família.

O Palco Sobre Rodas está em sua quarta temporada, iniciada em agosto e com programação prevista até dezembro. Ao longo desse período, o projeto levará cultura de forma gratuita para cerca de 70 bairros de Volta Redonda, aproximando as atrações artísticas das comunidades e promovendo a ocupação cultural de praças, quadras e outros espaços públicos.

Com apoio da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), e realização do Blog Minuto Cultural, o projeto conta com o patrocínio da Light, além do apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Secec-RJ).