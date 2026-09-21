A secretaria oferece cursos gratuitos que ampliam o acesso das pessoas com deficiência a educação - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

A secretaria oferece cursos gratuitos que ampliam o acesso das pessoas com deficiência a educaçãoFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 21/09/2026 15:07

Em funcionamento há cinco anos, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) de Volta Redonda , sediada na Rua 17 de Julho, no bairro Aterrado, comemora, nesta segunda-feira (21), mais um aniversário. Nesta data também é celebrado o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, o que torna o aniversário da SMPD ainda mais emblemático.

A secretaria, que é comandada por Washington Uchôa, se tornou referência em todo o estado do Rio de Janeiro no atendimento e na promoção da inclusão social e de políticas públicas em prol das Pessoas com Deficiência (PCDs). A subsecretária Eliete Vasquez destacou este reconhecimento.

“Cinco anos de SMPD representam muito mais do que uma história construída: representam uma história que continua sendo escrita todos os dias. O que nos emociona é perceber que nosso trabalho está ultrapassando os limites de uma secretaria e se transformando em oportunidades, autonomia e novas possibilidades para tantas pessoas. E quando vemos o reconhecimento que Volta Redonda vem recebendo nessa área, temos a certeza de que estamos construindo algo que vai muito além do presente: estamos deixando um legado de inclusão e a acessibilidade”, disse Eliete.

Dados da SMPD apontam que, nos últimos 12 meses, 13.069 cidadãos foram atendidos pela secretaria, que tem um quadro de servidores composto por 36 profissionais de diversas áreas.

A SMPD também se destaca pela presença e eficiência na prestação de serviços, dentre eles, o Transporte Cidadão, com 7.614 atendimentos, e a Central de Intérpretes, com 2.083, figuram entre os com maior número de solicitações por parte dos usuários. Este último conta com intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais), que podem acompanhar (via agendamento) os surdos para ajudá-los, por exemplo, em uma consulta médica ou estabelecimento comercial. Outra opção é o atendimento presencial, que agora é complementado pelo serviço de forma virtual.

Eventos que aproximam

Durante o ano, a Secretaria da Pessoa com Deficiência promove eventos próprios como o Mutirão de Atendimento à Pessoa com Deficiência, realizado em julho, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília; e se faz presente em eventos do governo municipal, como, por exemplo, o Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro, no bairro Aterrado, entre outros.

Além disso, a SMPD apoia institucionalmente eventos esportivos como a Olimpede (Olimpíada da Pessoa com Deficiência), o Festival Paralímpico e os Jogos Estudantis de Volta Redonda (Jevre), realizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel).

Entender para melhor atender

A SMPD mantém aberto e atualizado, constantemente, um senso para ter o real conhecimento da quantidade de pessoas com deficiência que residem em Volta Redonda e também as suas especificidades. Este levantamento é feito juntamente com escolas da rede municipal e também com outras secretarias. A partir destes dados, é possível aproximar e incluir estas pessoas nos programas e políticas públicas desenvolvidas pelo governo municipal.

Inclusão e Educação

A educação é uma das principais ferramentas utilizadas pela SMPD para promover a inclusão. Ao longo do ano, a secretaria oferece cursos gratuitos que ampliam o acesso das pessoas com deficiência ao conhecimento e a novas oportunidades. Entre as iniciativas está o Curso de Libras, que contribui para a comunicação e a aproximação entre pessoas surdas e ouvintes, além de capacitações em Matemática e Língua Portuguesa, e o curso pré-vestibular, que prepara os participantes para os processos seletivos e para o ingresso no ensino superior.

Outro destaque é o Diploma Cidadão, realizado em parceria com o Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB). A iniciativa oferece às Pessoas com Deficiência a oportunidade de frequentar gratuitamente um curso de Administração em nível superior, promovendo acesso ao conhecimento acadêmico e ampliando as possibilidades de ingresso, permanência e participação no ensino superior.

490 colares Girassol e 101 abafadores de ruídos distribuídos em um ano

Os portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e de enfermidades ocultas ou invisíveis, e seus familiares, também são cuidados com muito carinho e atenção pelos servidores da SMPD, que também se destaca pelo apoio a eventos e outras iniciativas que estimulem o acesso à informação e também a inclusão destas pessoas na sociedade.

Nos últimos 12 meses, foram distribuídos gratuitamente 498 colares Girassol, que sinalizam que estas pessoas necessitam de atendimentos prioritários ou maiores suportes em ambientes públicos e privados, conforme determina a Lei Federal n°: 14.624/2023.

Além dos colares, também foram distribuídos 101 abafadores de ruído, que são ferramentas que têm o objetivo de ajudar a diminuir o desconforto causado por ruídos intensos, facilitando o dia a dia e proporcionando mais conforto para as pessoas sensíveis aos sons.

Tecnologia a favor da Pessoa com Deficiência

Dentre as parcerias realizadas pela SMPD, com iniciativas em prol das Pessoas com Deficiência, também se destacam dois projetos que mesclam inclusão e tecnologia. Um deles é o projeto Bengala Inteligente para Deficientes Visuais – desenvolvido pela turma de Robótica do Colégio João XXIII, da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda).

O funcionamento do equipamento ocorre através de sinais sonoros, quando o usuário se aproxima de um obstáculo. E ainda conta com o recurso de vibrar quando está próxima demais de algo que esteja atrapalhando o percurso.

Outro equipamento é o par de óculos equipados com o aparelho de tecnologia assistiva OrCam MyEye 2. Eles contam com um revolucionário sistema de reconhecimento de caracteres capaz de facilitar a leitura de textos, localização de objetos e identificação de cédulas, entre outros recursos que ajudam na autonomia e socialização.

Atendimento Jurídico

Outro atendimento disponibilizado pela secretaria é a Consultoria Jurídica, sob orientação do advogado e assessor técnico Renato Oliveira. "Com esse atendimento, temos a condição de esclarecer dúvidas e até mesmo auxiliar estas pessoas e as suas famílias sobre seus direitos, acessos a serviços diversos que envolvam órgãos ligados ou não ao setor jurídico", explicou o assessor.

Ponto de Apoio no bairro Retiro

Recentemente a secretária ganhou um novo Ponto de Apoio, localizado em um quiosque na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira Rio, no bairro Retiro. O local funciona inicialmente em caráter experimental, de segunda a sexta-feira, entre 8h e 12h, e tem a função de aproximar as pessoas que moram em bairros próximos ao Retiro dos serviços oferecidos pela SMPD.

Washington Uchôa falou sobre a satisfação em comemorar o aniversário da SMPD. "É uma felicidade enorme comemorar mais um aniversário da nossa secretaria e ver resultados expressivos e avanços operacionais de um trabalho que realizamos com muito amor. Aqui em Volta Redonda cuidamos com respeito e carinho das pessoas com deficiência, que são cidadãos do nosso município e devem ter acesso aos espaços públicos, serviços e oportunidades que a cidade oferece", afirmou o secretário.

O prefeito Antonio Francisco Neto parabenizou a SMPD e os seus servidores pelo aniversário e disse que a sua gestão trabalha incansavelmente no fomento de uma cidade cada vez mais inclusiva.

"Parabéns ao Washington Uchôa e a todos os servidores da SMPD pela comemoração de mais um ano. Fico muito feliz em ver indicadores altamente relevantes e, mais do que os números, saber que as pessoas com deficiência estão sendo tratadas com respeito e dignidade. Juntos, seguimos fazendo de Volta Redonda uma cidade cada vez mais inclusiva e acessível a todos", afirmou Neto.