Comemoração contou com atividades culturais, educativas e de lazer - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Comemoração contou com atividades culturais, educativas e de lazerFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 22/09/2026 16:39

A Biblioteca Municipal Raul de Leoni, localizada no bairro Vila Santa Cecília, em Volta Redonda , completou nesta terça-feira (22) 71 anos de funcionamento. O local, que é um dos pontos turísticos e também símbolos culturais do município, possui uma história que se cruza com a da cidade, que possui um ano a mais de idade (Volta Redonda completou 72 anos no ultimo 17 de julho).

Uma data tão importante e relevante como esta não poderia passar em branco. Por isso, a Prefeitura de Volta Redonda, a partir da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), que, inclusive, fica sediada no prédio da biblioteca, realizou nesta terça-feira (22) uma sequência de eventos comemorativos. Foram ações compostas por atividades culturais, educativas e de lazer em diferentes espaços da biblioteca.

Tudo começou no auditório, com a cerimônia de abertura oficial e a apresentação do Coral Municipal. Na sequência, foi exibido um minidocumentário – “Biblioteca Raul de Leoni – 71 anos de histórias” –, que resgata a trajetória do espaço e sua importância para a cultura e para a população de Volta Redonda.

Na rampa de acesso, o público pôde conferir a mostra “71 Girassóis – Histórias que florescem”, com trabalhos de pintura e colagem feitos por idosos que residem em asilos da cidade, especialmente para marcar o aniversário da biblioteca.

A galeria da biblioteca recebeu a exposição “ECA sem BECA”. Simultaneamente, no auditório, foi realizada uma roda de conversa com as mediadoras Camila Cabral, Anna Carolina dos S. Batista e Rita Terra, com o tema “Se não está em Libras, é acessível?”.

No Espaço Biblioteca, foi realizada a Oficina de Pássaros, pelo projeto Cidade, Cultura e Coletivos, da Universidade Federal Fluminense (UFF). A atividade propôs a criação manual de pássaros utilizando diferentes técnicas artísticas, que serão utilizados para compor uma instalação urbana e também o espaço da biblioteca.

No térreo da biblioteca, o público acompanhou a apresentação poética “Entre versos e canções”, com Guilherme Tadeu e Lee Brasil.

Programação seguiu à tarde

Já no período da tarde, foi realizada, no auditório, uma declamação de poesias sobre a biblioteca, realizada pela Academia Volta-redondense de Letras (AVL), e, na Giroteca, houve uma contação de história digital.

No Espaço Infantil da Biblioteca, que é um dos únicos com essas características na região Sul Fluminense, ocorreu a oficina “Uma aventura na Biblioteca”, também realizada pelo projeto Cidade, Cultura e Coletivos (UFF). A atividade foi composta por um jogo de pistas baseado em histórias no espaço da biblioteca, com imersão na instalação “Cabanas, Túneis e Refúgios”.

A coordenadora da Biblioteca Raul de Leoni, a bibliotecária Alessandra Campbell, falou sobre a felicidade em ver o espaço comemorando mais um aniversário.

“Celebrar estes 71 anos é muito especial para uma biblioteca histórica como a nossa. Ela vem se transformando no decorrer dos anos e ganhando espaço, pois é uma biblioteca referência na região Sul Fluminense, e trabalhamos todos os dias para que ela seja cada vez mais um atrativo. Por isso, divulgamos e colocamos coisas novas para agradar a população”, disse Alessandra.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, traçou um paralelo entre as histórias do município e da Biblioteca Raul de Leoni, e falou sobre os objetivos da SMC para o presente e futuro.

“A história de Volta Redonda se mistura com a da Biblioteca Municipal. Sempre dizemos que a Biblioteca é uma senhora moderna de 71 anos. O nosso principal desafio, que estamos cumprindo, é modernizá-la. Hoje, na era digital, onde as pessoas dão muito valor a estas ferramentas, o livro tem que ter um investimento muito grande para que ele não seja deixado de lado. O objetivo da Secretaria de Cultura é dar visibilidade a essa memória e fazer com que essa literatura chegue até as pessoas, porque acreditamos que a literatura é um transformador na vida do ser humano”, afirmou Anderson.

Biblioteca Municipal se adapta às mudanças tecnológicas

A explosão da informatização e a facilidade de acesso das pessoas à internet e a outros recursos digitais provocaram mudanças nos formatos de produções editoriais e também de espaços como a Biblioteca Municipal Raul de Leoni.

“A Biblioteca agora não é somente composta por livros, tornou-se um espaço cultural. Aqui temos: atividades de contação de histórias; poesias; lançamentos de livros; saraus e apresentações teatrais que vão muito mais além dos livros. As pessoas se atraem por isso e fazemos a nossa parte para que isso aconteça. Se tornou uma biblioteca em movimento, alegre e viva”, disse Alessandra Campbell, que completou:

“Também temos um projeto que vai acompanhar as evoluções. Iremos trabalhar a literatura juntamente com tecnologia. O nosso foco principal são as crianças e, já que elas são muito ligadas à tecnologia, vamos unir as duas coisas para poder despertar essa leitura e interesse nelas”, disse a coordenadora.

O acervo digital da biblioteca pode ser acessado pelo site https://abre.ai/bibliotecavr.

Anderson de Souza afirmou que a Secretaria de Cultura trabalha incansavelmente na manutenção da longevidade da Biblioteca Municipal.

“Além deste espaço físico, temos a Biblioteca Digital e outros projetos que estamos levando para os bairros da cidade, através da nossa Biblioteca Sobre Rodas. Assim, vamos entregando à população uma Biblioteca moderna e que terá uma vida longa de mais de 71 anos pela frente”, afirmou o secretário de Cultura.

Polo Cultural

A região onde a Biblioteca Municipal está localizada, no bairro Vila Santa Cecília, além de ser conhecida por ser de fácil acesso à população, também é considerada um dos principais polos culturais de Volta Redonda.

“Estamos posicionados no centro cultural da cidade, onde, além da biblioteca, temos o Espaço das Artes Zélia Arbex; o Teatro Gacemss de um lado; o Cine Nove de Abril do outro; mais à frente, o Memorial Zumbi; o Jardim dos Inocentes, que é um patrimônio cultural; também a Fundação CSN; e orientamos as pessoas para que, quando elas vierem a essa região da Vila Santa Cecília, não venham somente para fazer compras em lojas, mas também para consumir cultura”, contou Anderson.

Fotos: Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.Biblioteca Municipal Raul de Leoni completa 71 anos com atividades culturais, educativas e de lazer em Volta Redonda

Local, que nos últimos anos passou por modernizações estruturais e no seu formato de trabalho, fica localizado em um dos principais polos de cultura do município

A Biblioteca Municipal Raul de Leoni, localizada no bairro Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, completou nesta terça-feira (22) 71 anos de funcionamento. O local, que é um dos pontos turísticos e também símbolos culturais do município, possui uma história que se cruza com a da cidade, que possui um ano a mais de idade (Volta Redonda completou 72 anos no ultimo 17 de julho).

Uma data tão importante e relevante como esta não poderia passar em branco. Por isso, a Prefeitura de Volta Redonda, a partir da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), que, inclusive, fica sediada no prédio da biblioteca, realizou nesta terça-feira (22) uma sequência de eventos comemorativos. Foram ações compostas por atividades culturais, educativas e de lazer em diferentes espaços da biblioteca.

Tudo começou no auditório, com a cerimônia de abertura oficial e a apresentação do Coral Municipal. Na sequência, foi exibido um minidocumentário – “Biblioteca Raul de Leoni – 71 anos de histórias” –, que resgata a trajetória do espaço e sua importância para a cultura e para a população de Volta Redonda.

Na rampa de acesso, o público pôde conferir a mostra “71 Girassóis – Histórias que florescem”, com trabalhos de pintura e colagem feitos por idosos que residem em asilos da cidade, especialmente para marcar o aniversário da biblioteca.

A galeria da biblioteca recebeu a exposição “ECA sem BECA”. Simultaneamente, no auditório, foi realizada uma roda de conversa com as mediadoras Camila Cabral, Anna Carolina dos S. Batista e Rita Terra, com o tema “Se não está em Libras, é acessível?”.

No Espaço Biblioteca, foi realizada a Oficina de Pássaros, pelo projeto Cidade, Cultura e Coletivos, da Universidade Federal Fluminense (UFF). A atividade propôs a criação manual de pássaros utilizando diferentes técnicas artísticas, que serão utilizados para compor uma instalação urbana e também o espaço da biblioteca.

No térreo da biblioteca, o público acompanhou a apresentação poética “Entre versos e canções”, com Guilherme Tadeu e Lee Brasil.

Programação seguiu à tarde

Já no período da tarde, foi realizada, no auditório, uma declamação de poesias sobre a biblioteca, realizada pela Academia Volta-redondense de Letras (AVL), e, na Giroteca, houve uma contação de história digital.

No Espaço Infantil da Biblioteca, que é um dos únicos com essas características na região Sul Fluminense, ocorreu a oficina “Uma aventura na Biblioteca”, também realizada pelo projeto Cidade, Cultura e Coletivos (UFF). A atividade foi composta por um jogo de pistas baseado em histórias no espaço da biblioteca, com imersão na instalação “Cabanas, Túneis e Refúgios”.

A coordenadora da Biblioteca Raul de Leoni, a bibliotecária Alessandra Campbell, falou sobre a felicidade em ver o espaço comemorando mais um aniversário.

“Celebrar estes 71 anos é muito especial para uma biblioteca histórica como a nossa. Ela vem se transformando no decorrer dos anos e ganhando espaço, pois é uma biblioteca referência na região Sul Fluminense, e trabalhamos todos os dias para que ela seja cada vez mais um atrativo. Por isso, divulgamos e colocamos coisas novas para agradar a população”, disse Alessandra.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, traçou um paralelo entre as histórias do município e da Biblioteca Raul de Leoni, e falou sobre os objetivos da SMC para o presente e futuro.

“A história de Volta Redonda se mistura com a da Biblioteca Municipal. Sempre dizemos que a Biblioteca é uma senhora moderna de 71 anos. O nosso principal desafio, que estamos cumprindo, é modernizá-la. Hoje, na era digital, onde as pessoas dão muito valor a estas ferramentas, o livro tem que ter um investimento muito grande para que ele não seja deixado de lado. O objetivo da Secretaria de Cultura é dar visibilidade a essa memória e fazer com que essa literatura chegue até as pessoas, porque acreditamos que a literatura é um transformador na vida do ser humano”, afirmou Anderson.

Biblioteca Municipal se adapta às mudanças tecnológicas

A explosão da informatização e a facilidade de acesso das pessoas à internet e a outros recursos digitais provocaram mudanças nos formatos de produções editoriais e também de espaços como a Biblioteca Municipal Raul de Leoni.

“A Biblioteca agora não é somente composta por livros, tornou-se um espaço cultural. Aqui temos: atividades de contação de histórias; poesias; lançamentos de livros; saraus e apresentações teatrais que vão muito mais além dos livros. As pessoas se atraem por isso e fazemos a nossa parte para que isso aconteça. Se tornou uma biblioteca em movimento, alegre e viva”, disse Alessandra Campbell, que completou:

“Também temos um projeto que vai acompanhar as evoluções. Iremos trabalhar a literatura juntamente com tecnologia. O nosso foco principal são as crianças e, já que elas são muito ligadas à tecnologia, vamos unir as duas coisas para poder despertar essa leitura e interesse nelas”, disse a coordenadora.

O acervo digital da biblioteca pode ser acessado pelo site https://abre.ai/bibliotecavr.

Anderson de Souza afirmou que a Secretaria de Cultura trabalha incansavelmente na manutenção da longevidade da Biblioteca Municipal.

“Além deste espaço físico, temos a Biblioteca Digital e outros projetos que estamos levando para os bairros da cidade, através da nossa Biblioteca Sobre Rodas. Assim, vamos entregando à população uma Biblioteca moderna e que terá uma vida longa de mais de 71 anos pela frente”, afirmou o secretário de Cultura.

Polo Cultural

A região onde a Biblioteca Municipal está localizada, no bairro Vila Santa Cecília, além de ser conhecida por ser de fácil acesso à população, também é considerada um dos principais polos culturais de Volta Redonda.

“Estamos posicionados no centro cultural da cidade, onde, além da biblioteca, temos o Espaço das Artes Zélia Arbex; o Teatro Gacemss de um lado; o Cine Nove de Abril do outro; mais à frente, o Memorial Zumbi; o Jardim dos Inocentes, que é um patrimônio cultural; também a Fundação CSN; e orientamos as pessoas para que, quando elas vierem a essa região da Vila Santa Cecília, não venham somente para fazer compras em lojas, mas também para consumir cultura”, contou Anderson.