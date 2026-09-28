Unidade da rede municipal evoluiu do nível Platinum para o Diamante - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Unidade da rede municipal evoluiu do nível Platinum para o DiamanteFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 28/09/2026 17:59

O Hospital São João Batista (HSJB), da rede municipal de Volta Redonda , alcançou o mais alto nível de reconhecimento internacional pela qualidade no atendimento a pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC). A unidade recebeu, nesta segunda-feira (28), a certificação Cidade Angels na categoria Diamante, concedida pela Iniciativa Angels.

A conquista ocorre apenas sete meses depois de o hospital ter recebido, em 25 de fevereiro deste ano, a certificação na categoria Platinum. A rápida evolução para o nível Diamante, de acordo com a unidade, reconhece a excelência do atendimento prestado, além da agilidade e da padronização dos protocolos adotados pela equipe multiprofissional no atendimento aos casos de AVC.

Para Andressa Amaral, consultora científica da Iniciativa Angels, a certificação Diamante representa o resultado da organização dos processos e do trabalho integrado das equipes. “A Iniciativa Angels é uma iniciativa global, presente em mais de 150 países, que trabalha para apoiar os hospitais na organização dos fluxos e na implementação de protocolos seguros para o atendimento ao AVC. Alcançar a excelência nesse atendimento é um grande desafio, e a certificação reconhece justamente a qualidade desses processos”, explicou.

Segundo ela, a conquista é resultado do esforço coletivo dos profissionais do hospital. “A certificação Diamante é o mais alto nível de excelência e só é possível quando muitas mãos trabalham juntas. O protocolo de AVC é multiprofissional e multissetorial, e cada profissional tem um papel fundamental para que todos os processos estejam alinhados. Parabenizo toda a equipe do Hospital São João Batista por essa conquista e reforço a importância de dar continuidade ao trabalho para manter esse padrão de excelência”, afirmou.

Para o diretor-geral do HSJB e vice-prefeito, Sebastião Faria, a certificação Diamante representa o resultado de um trabalho coletivo desenvolvido pelas equipes do hospital.

“Sair do Platinum em fevereiro para Diamante em setembro mostra o comprometimento da nossa equipe. Agradecemos à Iniciativa Angels por nos guiar nessa jornada de qualificação e à Boehringer Ingelheim por apoiar o treinamento dos nossos profissionais. Ser Diamante significa que o paciente que chega ao Hospital São João Batista com AVC tem as mesmas chances de um grande centro mundial: atendimento rápido, seguro e no tempo certo. Isso é salvar vidas, é devolver famílias completas para casa. É a prova de que hospital público, 100% SUS (Sistema Único de Saúde), pode, sim, oferecer atendimento de excelência”, destacou.

O prefeito Antonio Francisco Neto também comemorou a certificação e ressaltou os investimentos realizados para aprimorar a estrutura e a qualificação dos profissionais da rede municipal de saúde.

“O Hospital São João Batista é um orgulho de Volta Redonda. Essa certificação Diamante reconhece a qualidade do trabalho realizado pelas nossas equipes no atendimento ao AVC. É resultado de investimento em tecnologia, capacitação e, principalmente, nas pessoas que trabalham todos os dias para cuidar da nossa população. Seguimos avançando para oferecer uma saúde pública cada vez mais qualificada, eficiente e humanizada para os moradores de Volta Redonda”, afirmou.

Avaliação no cuidado ao paciente

A certificação da Iniciativa Angels avalia diferentes etapas da linha de cuidado ao paciente com AVC, desde a chegada à unidade de saúde até o diagnóstico e o início do tratamento. Entre os critérios estão o acionamento rápido da equipe especializada, a realização ágil de exames de imagem, a definição do diagnóstico e o início do tratamento trombolítico dentro do tempo recomendado.

No atendimento ao AVC, a rapidez é fundamental para reduzir o risco de morte e de sequelas. Por isso, a organização dos fluxos, a capacitação permanente dos profissionais e a adoção de protocolos específicos são essenciais para garantir que o paciente receba o atendimento adequado no menor tempo possível.

A Iniciativa Angels conta com o apoio da farmacêutica Boehringer Ingelheim, que atua na capacitação e no treinamento contínuo de profissionais de saúde envolvidos no atendimento ao AVC em diferentes países.