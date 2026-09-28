A equipe de Volta Redonda dominou o pódio na categoria de obstáculos de 60 centímetros - Foto: Ana Bengaly

A equipe de Volta Redonda dominou o pódio na categoria de obstáculos de 60 centímetrosFoto: Ana Bengaly

Publicado 28/09/2026 18:02

O fim de semana foi histórico para atletas da Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda (EMHVR) – mantida pela prefeitura, por meio da Fundação Beatriz Gama (FBG) – durante a participação na 7ª Etapa do Circuito da Liga Carioca de Hipismo, realizada no sábado (26), no Haras Harion, no Vale do Cuiabá, em Petrópolis, Região Serrana do estado. Em uma competição com mais de 170 amazonas e cavaleiros, a equipe de Volta Redonda dominou o pódio na categoria de obstáculos de 60 centímetros.

Thiago Andrade Fátima Lima, montando o cavalo Ximbica, venceu a prova de saltos. A amazona Giulia Ouverney, montando o cavalo Hércules, chegou à segunda posição; Luana Reis, montando o cavalo Golden, foi a terceira colocada; enquanto Lavínia Novato, montando o cavalo Dom Quixote, fechou em quarto lugar a prova.

O prefeito Antonio Francisco Neto parabenizou os atletas, instrutores e a direção da Escola de Hipismo pelas ótimas performances em Petrópolis.

“É maravilhoso receber a notícia de que os atletas da nossa Escola de Hipismo brilharam na competição e conquistaram um resultado raro. Essa participação deles nos orgulha, pois assim eles elevam o nome de Volta Redonda em um esporte tão tradicional, que é o hipismo. Tanto os atletas quanto os instrutores e o Vitor Hugo (presidente da FBG) estão de parabéns, não só por estes, mas também por todos os outros bons resultados que vêm tendo nos últimos anos”, saudou Neto.

Vitória também em outras categorias

A equipe da EMHVR também venceu em outras categorias, com destaque para o cavaleiro Frederico Pedro Tavares, montando o cavalo Golden Boy, que foi o campeão da prova de saltos de 1 metro – principal prova do dia de competição.

Na prova de saltos de 90 centímetros, as amazonas Cristina Sales Ruffini e Isabela Machado Carreira conquistaram os troféus de campeã e vice-campeão com uma brilhante atuação, montando o cavalo Dom Quixote.

O instrutor da Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda, Yasser Pereira, fez uma análise da participação dos seus atletas na competição. “Foi um fim de semana histórico. Ganhamos em três categorias, dominamos o pódio dos 60 centímetros, fizemos campeã e vice no 90 cm e ganhamos a prova principal do dia, de 1 metro. A nossa equipe só cresce, tivemos mais dois alunos estreantes na nossa equipe de competição e a expectativa é ter mais nas próximas competições”, afirmou o Instrutor.

Mais resultados positivos

Outros atletas volta-redondenses também obtiveram bons resultados no salto de 90 centímetros: Marina Campos, com o cavalo Golden Boy, ficou com o oitavo lugar; Markus Ufer, montando o cavalo Appaloosa, foi o nono; e Thiciane Brune, com o cavalo Hércules, finalizou a prova na décima posição. Já a estreante Alexya Vitória, com o cavalo Ximbica, ficou com o nono lugar na disputa da prova de saltos de 40 centímetros.

O presidente da Fundação Beatriz Gama, Vitor Hugo Oliveira, também celebrou os triunfos dos atletas. “Tivemos um fim de semana fantástico, com grandes resultados e, mais do que isso: nos mostra que o trabalho que desenvolvemos está no caminho certo e deixa claro para os atletas que, se eles se empenharem, podem voar alto no hipismo e também na vida. Assim, seguimos formando atletas e cidadãos vitoriosos”, disse o presidente.

Escola de Hipismo de Volta Redonda

A Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda é reconhecida como a primeira escola pública de hipismo do Brasil. Ao longo dos anos, a iniciativa vem acumulando resultados expressivos em competições estaduais e nacionais, consolidando-se como referência na formação de atletas e no incentivo à modalidade.

As aulas são gratuitas e acontecem na Ilha São João, às terças, quartas e quintas-feiras, das 8h às 17h, sob a orientação do instrutor Yasser Pereira que acompanha o desenvolvimento técnico dos alunos e a preparação para as competições.