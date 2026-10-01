A premiação faz parte do Prêmio Professora Maria Aparecida Silva Ferreira - Foto: Divulgação/SME

A premiação faz parte do Prêmio Professora Maria Aparecida Silva FerreiraFoto: Divulgação/SME

Publicado 01/10/2026 16:25





Na categoria Alfabetização, destinada aos professores que desenvolveram experiências com estudantes do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental, o primeiro lugar ficou com o trabalho “Lixo não tem pé, mas a leitura abre caminhos: da alfabetização à transformação”, da professora Carliene Gerald Oliveira Lima, da Escola Municipal Fernando de Noronha.



O segundo lugar foi conquistado pelo trabalho “Os Tesouros de Monifá – descobrindo tesouros, histórias e identidades”, da professora Bruna Valéria Feder, da Escola Municipal Miguel Couto Filho. Já o terceiro lugar ficou com “A Caixa Maluca”, desenvolvido pela professora Raiane Cristina Santos Freitas, da Escola Municipal Othons Reis Fernandes. A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda divulgou nesta semana o resultado da terceira edição do Prêmio Professora Maria Aparecida Silva Ferreira, que, neste ano, tem como tema “Transformando vidas pela leitura”. Organizada pelo Departamento Pedagógico, por meio da Seção de Anos Iniciais, a iniciativa busca identificar, valorizar e divulgar experiências pedagógicas transformadoras desenvolvidas na rede municipal em duas categorias: alfabetização e recomposição das aprendizagens.Na categoria Alfabetização, destinada aos professores que desenvolveram experiências com estudantes do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental, o primeiro lugar ficou com o trabalho “Lixo não tem pé, mas a leitura abre caminhos: da alfabetização à transformação”, da professora Carliene Gerald Oliveira Lima, da Escola Municipal Fernando de Noronha.O segundo lugar foi conquistado pelo trabalho “Os Tesouros de Monifá – descobrindo tesouros, histórias e identidades”, da professora Bruna Valéria Feder, da Escola Municipal Miguel Couto Filho. Já o terceiro lugar ficou com “A Caixa Maluca”, desenvolvido pela professora Raiane Cristina Santos Freitas, da Escola Municipal Othons Reis Fernandes.

Outras categorias



Na categoria Recomposição das Aprendizagens, voltada para experiências realizadas com estudantes do 3º ao 5º ano, o primeiro lugar foi para “A Expedição de Totó e Tutu – O rato do campo e o rato da cidade”, da professora Monique Moura Ribeiro dos Santos, da Escola Municipal Jesus Menino.



O segundo lugar ficou com “Rotas da Leitura: diferentes gêneros, diferentes caminhos para aprender e construir a paz”, do professor Alisson Firmino de Moura, da Escola Municipal Octacília da Silva Stockler de Mendonça. Em terceiro lugar foi classificado o trabalho “Saberes e Histórias: conhecendo e valorizando a cultura dos povos indígenas no Brasil”, da professora Katieli Tavares de Souza, da Escola Municipal Maestro Franklin de Carvalho Jr.



Shirley Viviane Teixeira, chefe da Seção de Anos Iniciais da SME, afirmou que a premiação é uma forma de reconhecer o trabalho realizado pelos professores no cotidiano das escolas. “O prêmio valoriza experiências que são construídas diariamente pelos professores e que fazem diferença na aprendizagem dos estudantes. Também é uma oportunidade de compartilhar essas práticas com toda a rede e mostrar a força do trabalho desenvolvido nas nossas escolas.”



“Este prêmio demonstra a qualidade e o compromisso dos nossos professores, que diariamente desenvolvem práticas criativas e transformadoras para garantir a aprendizagem dos nossos estudantes. Valorizar essas experiências é também fortalecer a educação pública e incentivar a troca de conhecimentos entre as escolas. Parabenizo todos os profissionais que participaram e, especialmente, os professores classificados, que agora terão a oportunidade de levar o trabalho desenvolvido em Volta Redonda para a etapa regional”, afirmou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai.



Os professores classificados serão homenageados durante o V Seminário Municipal de Alfabetização. Os trabalhos que conquistaram o primeiro lugar nas duas categorias também representarão Volta Redonda na etapa regional do Prêmio Magda Soares.