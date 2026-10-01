Resgate aconteceu no bairro Aterrado - Foto: Divulgação/SMPDA

Resgate aconteceu no bairro AterradoFoto: Divulgação/SMPDA

Publicado 01/10/2026 16:58

Uma ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA) e a Guarda Municipal (GMVR) de Volta Redonda , por meio da Patrulha de Proteção Animal, resgatou nesta quinta-feira (1º) uma cadela e um gato mantidos em situação de maus-tratos e abandono na Avenida Sete de Setembro, no bairro Aterrado. A intervenção ocorreu após denúncias de moradores da localidade, que relataram que os animais permaneciam trancados no imóvel e que, desde o último sábado (26), não se ouviam mais latidos ou miados vindos do local.

Ao chegarem ao endereço indicado pelos denunciantes, as equipes constataram que a residência estava totalmente fechada, sem qualquer ventilação adequada e com forte odor de fezes e urina, o que já indicava, segundo os agentes, uma situação de negligência prolongada com os animais que ali se encontravam. Diante da impossibilidade inicial de acessar o interior do imóvel, a equipe de fiscalização da SMPDA precisou acionar o apoio da Guarda Municipal para viabilizar a entrada no local e dar continuidade ao trabalho de resgate.

Já dentro da residência, os agentes encontraram a cadela presa em um espaço de dimensões extremamente reduzidas, enquanto o gato estava trancado em um dos quartos do imóvel, sem qualquer possibilidade de locomoção pela casa. Segundo o relatório da equipe, ambos os animais estavam sem água e sem alimento disponível, confinados em um ambiente insalubre, e apresentavam ainda problemas de pele, possivelmente relacionados às condições precárias em que se encontravam havia dias. De acordo com a estimativa das equipes de fiscalização, os animais estariam abandonados no imóvel há cerca de 15 dias, período em que teriam ficado sem qualquer tipo de assistência ou cuidado por parte de seus responsáveis.

Após a conclusão do resgate, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal encaminhou imediatamente os dois animais para atendimento e avaliação médico-veterinária, de forma a verificar o real estado de saúde da cadela e do gato após o longo período de privação de água, comida e cuidados básicos. Em seguida, conforme os procedimentos adotados pela secretaria em casos semelhantes, a SMPDA deverá providenciar a destinação dos animais para um fiel depositário devidamente cadastrado junto ao órgão, garantindo assim abrigo seguro, alimentação adequada e os cuidados necessários enquanto o caso permanece à disposição da Justiça.

Durante a fiscalização realizada no imóvel, nenhum responsável pelos animais foi encontrado no local no momento da ação. Segundo informações prestadas por vizinhos às equipes, o antigo proprietário da residência já é falecido, e a pessoa que atualmente residiria no imóvel seria natural da cidade de Angra dos Reis, ficando o cuidado com os animais a cargo do filho dessa pessoa, que seria o responsável por comparecer periodicamente à casa. No entanto, de acordo com o relato dos moradores da região, ninguém teria comparecido ao local desde o sábado anterior ao resgate para alimentar os animais ou prestar qualquer tipo de assistência a eles.

Diante da gravidade da situação encontrada, o caso foi encaminhado e devidamente registrado na 93ª Delegacia de Polícia como crime de maus-tratos a animais, conforme previsto na legislação vigente sobre o tema. A Polícia Civil, por sua vez, já instaurou um procedimento investigativo específico com o objetivo de identificar a autoria do abandono e dos maus-tratos constatados no imóvel, de forma a adotar as medidas legais e as penalidades cabíveis contra o responsável, uma vez que a situação dos animais seja devidamente esclarecida ao longo da investigação conduzida pelas autoridades policiais.