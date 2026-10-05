Adolescentes de 13 e 17 anos foram operadas no fim de semana - Foto: Divulgação/SMS

Adolescentes de 13 e 17 anos foram operadas no fim de semanaFoto: Divulgação/SMS

Publicado 05/10/2026 15:16

“Agora eu vou ser uma pessoa reta.” A frase de Júlia Rosa Pinto, de 13 anos, resume a expectativa da adolescente depois de passar por uma cirurgia para tratamento de escoliose no Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda . O procedimento, que faz parte do projeto Coluna Reta, da Prefeitura de Volta Redonda, foi realizado na sexta-feira (2), integrando, ainda, o mutirão de cirurgias de fim de semana do HSJB.

Júlia conta que convivia com dores e limitações provocadas pela escoliose. Ficar muito tempo em pé era difícil e, na escola, ela já não conseguia permanecer sentada durante períodos mais longos. A condição também afetava sua autoestima. Segundo a adolescente, colegas a chamavam de “torta”, e ela passou a usar roupas mais largas para tentar esconder a curvatura da coluna.

Depois da cirurgia, a expectativa é poder deixar essas dificuldades para trás. “Agora eu não vou mais usar roupa larga para disfarçar. Agora eu vou ser uma pessoa reta”, afirmou Júlia.

A outra cirurgia realizada pelo projeto no último fim de semana foi a de Emilie Fernanda S. Ferreira, de 17 anos, que passou pelo procedimento no sábado (3). As duas adolescentes foram submetidas a tratamento cirúrgico de escoliose pelo ortopedista especialista em coluna Juliano Coelho, responsável pelo Coluna Reta.

“Cada cirurgia representa uma nova possibilidade de vida para essas meninas. O nosso objetivo é tratar a escoliose, mas também devolver qualidade de vida, autoestima e segurança para que elas possam realizar suas atividades sem as limitações que a doença estava provocando”, destacou Juliano Coelho.

Com os dois novos procedimentos, o projeto se aproxima da marca de 100 cirurgias realizadas em Volta Redonda desde sua implantação. Os atendimentos fazem parte da assistência oferecida pelo município para pacientes com indicação de tratamento cirúrgico pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Da identificação ao tratamento

O Coluna Reta foi criado pela Prefeitura de Volta Redonda para ampliar a identificação de alterações na coluna entre crianças e adolescentes e possibilitar que cada caso receba o acompanhamento adequado.

A proposta é que os problemas sejam percebidos o mais cedo possível, permitindo que o paciente tenha acesso ao tratamento indicado para sua condição. Dependendo da avaliação, podem ser adotadas medidas como acompanhamento, fisioterapia e uso de colete. Nos casos em que a cirurgia é necessária, o paciente é encaminhado para o procedimento.

O trabalho começa ainda na identificação dos possíveis casos entre estudantes, e segue com avaliação e acompanhamento dos pacientes pela equipe responsável pelo projeto.

Cirurgias aos fins de semana

Os procedimentos do Coluna Reta realizados na sexta no sábado integraram o mutirão de cirurgias do Hospital São João Batista. A realização de procedimentos aos fins de semana é uma das estratégias utilizadas pela unidade para ampliar a capacidade cirúrgica e atender à demanda por cirurgias eletivas.

Com os mutirões, o hospital consegue utilizar os fins de semana para ampliar a quantidade de procedimentos realizados, preservando a programação regular durante os dias úteis e mantendo o atendimento de urgência e emergência.