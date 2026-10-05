Adolescentes de 13 e 17 anos foram operadas no fim de semanaFoto: Divulgação/SMS
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Adolescentes de 13 e 17 anos foram operadas no fim de semana; projeto da prefeitura já se aproxima de 100 procedimentos para correção de escoliose pelo SUS
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Guarda Municipal intensifica fiscalização e remove motocicletas irregulares em Volta Redonda
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PF registra cinco ocorrências de boca de urna em Volta Redonda e Barra Mansa
Balanço preliminar aponta casos no bairro Paraíso e próximo ao Colégio João XXIII; envolvidos assinaram termo circunstanciado e foram liberados
Com mais de 130 mil atendimentos, Policlínica da Mulher de Volta Redonda completa três anos de funcionamento após reforma
Unidade da Secretaria Municipal de Saúde, no bairro Aterrado, é referência no atendimento a gestantes de alto risco e na prevenção dos cânceres de mama e do colo do útero
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Cidade já soma 443 leitos disponíveis ao SUS, entre rede pública e privada; obras incluem reforma de hospitais e novo Hospital da Criança
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