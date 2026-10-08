Ação utiliza cães como mediadores em atividades pedagógicas - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Ação utiliza cães como mediadores em atividades pedagógicasFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 08/10/2026 14:20

Volta Redonda deu início, nessa quarta-feira (7), a um projeto inédito de cinoterapia com finalidade educacional em uma escola no estado do Rio de Janeiro. A iniciativa é realizada pela prefeitura, em parceria com o Batalhão de Ações com Cães (BAC), da Polícia Militar, e atende estudantes da Escola Municipal Especializada Professora Dayse Mansur da Costa Lima, unidade da Secretaria Municipal de Educação (SME) voltada ao atendimento de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) que necessitam de suporte intensivo.

Nesta primeira etapa, 26 estudantes, com idades entre 6 e 18 anos e diagnóstico de TEA nível 3 de suporte, participam das atividades, que serão realizadas com as turmas do turno da tarde.

Os atendimentos acontecerão semanalmente, às quartas-feiras, em sessões individuais por turma, com duração aproximada de 30 minutos. Os cães de apoio educacional Ben e Bali, adquiridos pela Prefeitura de Volta Redonda para tratamento de cinoterapia, participam das atividades conforme escala, disponibilidade e avaliação do serviço.

A proposta utiliza os cães como mediadores em situações de aprendizagem, com atividades planejadas conjuntamente pelas equipes do BAC e da escola, de acordo com as necessidades e os objetivos pedagógicos de cada estudante. A iniciativa não substitui atendimentos clínicos ou terapêuticos.

Segundo a capitã-veterinária Vivian Gomes Ferreira de Almeida, responsável técnica pelo serviço de cinoterapia do BAC, a iniciativa inaugura uma nova modalidade de atuação do batalhão.

“Na Escola Dayse Mansur, estamos fazendo a Educação Assistida por Animais pela primeira vez. O cão de apoio educacional entra como uma ferramenta a mais no aprendizado, contribuindo para a interação, a conexão e a segurança das crianças”, explicou.

Vivian destaca que o formato do projeto também se diferencia de ações pontuais de visitação de cães em escolas. “Serão encontros semanais, com planejamento pedagógico e acompanhamento da evolução dos alunos”, afirmou.

A diretora da Escola Municipal Especializada Dayse Mansur, Renata Lopez, declarou que a proposta pode contribuir para o desenvolvimento e a autonomia dos estudantes.

“Nossos alunos têm muita dificuldade de interagir e de ter contato com animais domésticos. Estamos com uma expectativa muito boa de que essa experiência seja um grande avanço para a vida prática e a funcionalidade deles”, disse.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, ressaltou o pioneirismo da iniciativa. “Volta Redonda é sempre uma referência no cuidado com a pessoa autista. O BAC traz ao Dayse Mansur esse trabalho pedagógico com as crianças, e o município segue sendo pioneiro”, afirmou.

“Este projeto representa um avanço importante na nossa política de educação inclusiva. Estamos criando novas possibilidades para que nossos estudantes aprendam, se comuniquem e desenvolvam sua autonomia de maneira significativa e respeitando as características de cada um”, ressaltou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai.

Atividades pedagógicas

Entre os objetivos da Educação Assistida por Cães estão o estímulo à comunicação funcional, verbal ou não verbal, à atenção, participação, pareamento, discriminação visual, categorização, sequenciação, noções iniciais de quantidade, seguimento de instruções, autonomia, cooperação e interação social.

As atividades são adaptadas ao perfil e ao nível de desenvolvimento de cada estudante e podem envolver comandos simples, escolhas, identificação de cores e formas, pareamento de objetos, números e quantidades, sequências, histórias, comunicação, cuidados com o cão e percursos com comandos.