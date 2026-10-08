Ciosp, redes sociais e denúncias de moradores, GMVR mapearam os infratores - Foto: Divulgação/Semop e GMVR

Ciosp, redes sociais e denúncias de moradores, GMVR mapearam os infratoresFoto: Divulgação/Semop e GMVR

Publicado 08/10/2026 14:30

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) realizou um minucioso levantamento de inteligência para identificar e responsabilizar motociclistas flagrados cometendo infrações de trânsito e promovendo “rolezinhos” - comboios irregulares de motocicletas que geram transtornos e poluição sonora - durante o último domingo (4), dia marcado pelo primeiro turno das eleições. Através do cruzamento de denúncias da população com imagens do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) e de redes sociais, a corporação já mapeou 86 veículos envolvidos e está emitindo as devidas autuações aos condutores.

Os “rolezinhos” praticados por grupos com motos barulhentas geram insegurança e causam grave perturbação do sossego público, afetando diretamente idosos, crianças, animais de estimação, pessoas enfermas, neurodivergentes e trabalhadores. Segundo o levantamento do setor de Inteligência da GMVR, houve registros das práticas e de desordem urbana nos bairros Monte Castelo, Aterrado, Retiro, Santa Cruz e Santo Agostinho.

Os infratores se valeram do momento em que o efetivo das forças de segurança estava empenhado na garantia da ordem e fluidez do pleito eleitoral, para promover abusos. O sistema de monitoramento registrou diversos flagrantes de perturbação do sossego com descargas adulteradas, condutores sem capacete, direção imprudente - inclusive trafegando pela contramão - e veículos sem placa. Não tivemos maiores informações sobre os motoristas que foram investigados.

Ações de rua e remoções

Além do mapeamento eletrônico, a GMVR manteve equipes em patrulhamento ostensivo ao longo de todo o domingo (4) para coibir os abusos e garantir a segurança dos eleitores. Durante as abordagens de campo, os agentes aplicaram autos de infração e removeram quatro motocicletas das ruas. Entre as irregularidades constatadas estavam condutores sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), descargas livres, falta de retrovisores, ausência de placa de identificação e veículos com a placa levantada deliberadamente para burlar a fiscalização.

A resposta contra o grupo identificado pelas câmeras seguiu ao longo desta semana, com a apreensão de veículos participantes dos comboios. Uma das motos foi localizada avariada e abandonada na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, na entrada do bairro Três Poços. Outros dois veículos envolvidos foram apreendidos na Avenida Sávio Gama, no Retiro. Todos foram removidos para o depósito público da GMVR.

As investigações e o trabalho de inteligência prosseguem para que todos os condutores mapeados respondam formalmente pelas infrações e eventuais crimes de trânsito cometidos.

Qualquer denúncia sobre motocicletas barulhentas ou condutas irregulares no trânsito pode ser feita pelos canais oficiais de emergência: 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil).