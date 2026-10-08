Ciosp, redes sociais e denúncias de moradores, GMVR mapearam os infratoresFoto: Divulgação/Semop e GMVR
Guarda Municipal de Volta Redonda identifica e responsabilizará mais de 80 motos envolvidas em ‘rolezinhos’ no domingo de eleições
Com auxílio do Ciosp, redes sociais e denúncias de moradores, GMVR mapeou infratores que se aproveitaram do pleito eleitoral para promover desordem
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Crianças participantes da oficina de Teatro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos também formaram plateia no tradicional evento
Volta Redonda recebe mutirões com mais de mil vagas de emprego
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Assistência Social Jurídica orienta moradores de Volta Redonda sobre acesso a direitos
Projeto da prefeitura oferece orientação e encaminhamentos para famílias que enfrentam situações de vulnerabilidade social e precisam de apoio
Obras da nova sede da Secretaria Municipal de Educação de Volta Redonda, na Ilha São João, seguem avançando
Procedimentos atingem 40% de conclusão e previsão é que trabalhos sejam concluídos em até 10 meses
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