As obras do Hospital Veterinário foram retomadas - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

As obras do Hospital Veterinário foram retomadasFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 09/10/2026 15:24

Foram retomadas recentemente, no bairro Rústico, em Volta Redonda , as obras de construção do Hospital Veterinário Regional Paulo Afonso de Paula Arantes. As intervenções no local já estão sendo feitas pela empresa Amazon Construtora Ltda., que venceu a nova licitação para a construção do prédio.

O secretário municipal de Proteção e Defesa Animal, Paulinho AP, esteve no local e falou sobre quais procedimentos serão realizados pela equipe da construtora e também sobre a expectativa do governo municipal para a conclusão desta obra.

“Tivemos muitos problemas com a empresa anterior que estava realizando a obra, mas conseguimos fazer uma nova licitação. Hoje, uma nova empresa reassumiu a obra, já está revisando a parte elétrica e hidráulica, para depois fazer o fechamento das paredes e começar a instalar os vidros e outros equipamentos. Temos grande esperança de que, após a conclusão destes procedimentos por esta nova empresa, que vem se dedicando muito à obra, possamos inaugurar e colocar o hospital em funcionamento para atender a população de Volta Redonda e região”, afirmou Paulinho AP.

Paulinho AP destacou que a implantação da unidade pública em Volta Redonda beneficiará tutores de animais do município e de outras cidades da região Sul Fluminense, que não dispõem de recursos financeiros suficientes para cuidar dos seus animais de estimação.

“Hoje sabemos que a população carente não possui muitos recursos para cuidar dos seus animais de estimação, mas tem muito amor. É para isso que o Hospital Regional está sendo feito, para ajudar a cuidar cada vez melhor dos nossos animais”, destacou o secretário.

Infraestrutura do Hospital Veterinário Regional Paulo Afonso de Paula Arantes

O Hospital Veterinário Regional Paulo Afonso de Paula Arantes está sendo construído em um terreno de 765,85 metros quadrados e, segundo o seu projeto, contará com uma estrutura composta por dois centros cirúrgicos; setor de esterilização tipo barreira; área de recuperação dos pacientes; quatro consultórios; uma sala de radiografia; uma sala de ultrassonografia; um ambulatório; uma farmácia; uma sala de internação para canil; uma sala de internação para gatil; e uma sala de internação para doenças infectocontagiosas.

A unidade de saúde veterinária ainda vai contar com recepção; três áreas de serviço (Depósito de Material de Limpeza – DML); área para preparo de alimentos; sala de plantonista; sala de controle do almoxarifado geral; almoxarifado geral; área de rouparia limpa; área de rouparia suja; morgue; sala de manutenção; depósito de lixo comum; depósito de lixo hospitalar; central de gases medicinais; elevador; sala de reunião; sala da diretoria; sala da coordenadoria; depósito de materiais administrativos; sala de repouso para plantonistas, feminino e masculino; central de ar-condicionado; copa e refeitório; vestiários feminino e masculino; vestiário acessível; seis sanitários acessíveis; e gerador.

“Esse hospital será um legado para a população de Volta Redonda e região, beneficiando quem mais precisa. Agradeço o apoio do vereador Renan Cury, que nos ajuda no acompanhamento da obra e na luta pela causa animal, e ao secretário Paulinho AP, que está realizando um excelente trabalho na Secretaria de Proteção e Defesa Animal”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.