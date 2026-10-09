As obras do Hospital Veterinário foram retomadasFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

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Luan Campos
Foram retomadas recentemente, no bairro Rústico, em Volta Redonda, as obras de construção do Hospital Veterinário Regional Paulo Afonso de Paula Arantes. As intervenções no local já estão sendo feitas pela empresa Amazon Construtora Ltda., que venceu a nova licitação para a construção do prédio.
O secretário municipal de Proteção e Defesa Animal, Paulinho AP, esteve no local e falou sobre quais procedimentos serão realizados pela equipe da construtora e também sobre a expectativa do governo municipal para a conclusão desta obra.
“Tivemos muitos problemas com a empresa anterior que estava realizando a obra, mas conseguimos fazer uma nova licitação. Hoje, uma nova empresa reassumiu a obra, já está revisando a parte elétrica e hidráulica, para depois fazer o fechamento das paredes e começar a instalar os vidros e outros equipamentos. Temos grande esperança de que, após a conclusão destes procedimentos por esta nova empresa, que vem se dedicando muito à obra, possamos inaugurar e colocar o hospital em funcionamento para atender a população de Volta Redonda e região”, afirmou Paulinho AP.
Paulinho AP destacou que a implantação da unidade pública em Volta Redonda beneficiará tutores de animais do município e de outras cidades da região Sul Fluminense, que não dispõem de recursos financeiros suficientes para cuidar dos seus animais de estimação.
“Hoje sabemos que a população carente não possui muitos recursos para cuidar dos seus animais de estimação, mas tem muito amor. É para isso que o Hospital Regional está sendo feito, para ajudar a cuidar cada vez melhor dos nossos animais”, destacou o secretário.
Infraestrutura do Hospital Veterinário Regional Paulo Afonso de Paula Arantes
O Hospital Veterinário Regional Paulo Afonso de Paula Arantes está sendo construído em um terreno de 765,85 metros quadrados e, segundo o seu projeto, contará com uma estrutura composta por dois centros cirúrgicos; setor de esterilização tipo barreira; área de recuperação dos pacientes; quatro consultórios; uma sala de radiografia; uma sala de ultrassonografia; um ambulatório; uma farmácia; uma sala de internação para canil; uma sala de internação para gatil; e uma sala de internação para doenças infectocontagiosas.
A unidade de saúde veterinária ainda vai contar com recepção; três áreas de serviço (Depósito de Material de Limpeza – DML); área para preparo de alimentos; sala de plantonista; sala de controle do almoxarifado geral; almoxarifado geral; área de rouparia limpa; área de rouparia suja; morgue; sala de manutenção; depósito de lixo comum; depósito de lixo hospitalar; central de gases medicinais; elevador; sala de reunião; sala da diretoria; sala da coordenadoria; depósito de materiais administrativos; sala de repouso para plantonistas, feminino e masculino; central de ar-condicionado; copa e refeitório; vestiários feminino e masculino; vestiário acessível; seis sanitários acessíveis; e gerador.
“Esse hospital será um legado para a população de Volta Redonda e região, beneficiando quem mais precisa. Agradeço o apoio do vereador Renan Cury, que nos ajuda no acompanhamento da obra e na luta pela causa animal, e ao secretário Paulinho AP, que está realizando um excelente trabalho na Secretaria de Proteção e Defesa Animal”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.