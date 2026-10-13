As ocorrências foram registradas na Delegacia de Volta RedondaFoto: Divulgação/Semop
Na segunda-feira (12), agentes da Guarda Municipal foram acionados por funcionários de uma clínica veterinária localizada no bairro Conforto, que relataram o furto de diversos equipamentos e quantias em dinheiro ocorrido durante a madrugada.
Após receberem informações sobre o crime, guardas iniciaram buscas pela região e localizaram parte dos materiais escondidos em uma casa abandonada, vizinha ao estabelecimento. Durante o patrulhamento contínuo e com apoio das imagens de câmeras de segurança, os proprietários da clínica identificaram o suspeito tentando retornar ao local para recuperar os objetos escondidos.
Com o auxílio de populares, o suspeito foi contido nas proximidades até a chegada da equipe da GMVR. Conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), ele foi preso em flagrante por furto qualificado. Na ação, as forças de segurança recuperaram dois notebooks, um tablet, uma televisão, um frigobar, dois celulares, um aparelho de ar-condicionado, carregadores e uma quantia em dinheiro.
Prisão em flagrante por furto
No sábado (10), por volta das 21h50, agentes do Sistema Integrado de Segurança da Semop prenderam em flagrante um homem suspeito de furtar partes de alumínio da estrutura de um painel elétrico pertencente ao Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), na Rua 207, também no Conforto.
Os agentes foram alertados via WhatsApp por populares, em um grupo mantido pela Semop, sobre um homem que transportava pedaços da estrutura metálica em um carrinho de mão nas imediações de uma base da autarquia municipal. A equipe procedeu ao local, abordou o suspeito e localizou o carrinho contendo diversos pedaços de alumínio compatíveis com a porta do painel danificado. O homem foi conduzido à 93ª DP, onde ficou preso em flagrante por furto qualificado.
Recuperação de celulares furtados
Também na noite de sábado (10), por volta das 23h, o Sistema Integrado de Segurança atuou em apoio à Polícia Militar, após o furto de dois celulares de clientes em uma bar na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), no bairro Vila Mury.
Dois jovens passaram em frente ao bar e subtraíram os aparelhos que estavam sobre a mesa das vítimas. Logo após o furto, um entregador do estabelecimento acompanhou os suspeitos e conseguiu conter um deles, um adolescente de 15 anos. Com ele, foram encontrados três telefones celulares: dois pertencentes às clientes e um terceiro de sua propriedade.
A Semop foi acionada, e através do Sistema Integrado de Segurança, composto por policiais militares, conduziu o jovem e as vítimas à 93ª DP. Na delegacia, o menor foi autuado por fato análogo ao crime de furto qualificado e, posteriormente, liberado sob a responsabilidade da mãe.
Serviço suplementar ao policiamento
O Sistema Integrado promove um serviço suplementar ao policiamento, não substituindo as ações das polícias Militar e Civil e da Guarda Municipal, que devem ser acionadas sempre que necessário através dos números 153 (GMVR), 190 (Polícia Militar) ou 197 (Polícia Civil).
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