Operação integrada entre Semop, Guarda Municipal e Polícia Militar segue avançando - Foto: Divulgação/Semop

Operação integrada entre Semop, Guarda Municipal e Polícia Militar segue avançandoFoto: Divulgação/Semop

Publicado 13/10/2026 17:25

As forças de segurança de Volta Redonda seguem avançando no cerco aos envolvidos em “rolezinhos” – comboios irregulares de motocicletas que geram transtornos e poluição sonora – e infrações de trânsito ocorridos durante o primeiro turno das eleições (4). A ação conjunta, mantida pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Guarda Municipal (GMVR) e Polícia Militar (28º BPM), já contabiliza a remoção de 11 motocicletas das ruas e a aplicação de centenas de autuações aos condutores identificados.

Os “rolezinhos” praticados por grupos com motos barulhentas geram insegurança e causam grave perturbação do sossego público, afetando diretamente idosos, crianças, animais de estimação, pessoas enfermas, neurodivergentes e trabalhadores. O trabalho contínuo das forças de segurança combina o monitoramento por imagens do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), cruzamento de dados de redes sociais e denúncias da população com o patrulhamento ostensivo nas ruas.

A última remoção aconteceu nessa segunda-feira (12), quando guardas municipais em patrulhamento pelo Elevado Castelo Branco, no bairro Ponte Alta, se depararam com um grupo realizando “rolezinho”, composto por condutores sem capacete e veículos sem placa.

Ao receber ordem de parada, o grupo tentou fugir. Um dos condutores, que estava sem capacete, iniciou fuga pilotando de forma imprudente e colocando em risco a integridade dele e de outros motoristas. Ele foi interceptado e abordado pelos agentes.

Durante a fiscalização, constatou-se que o homem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que a motocicleta estava com o licenciamento vencido desde 2017. O homem foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde foi autuado em flagrante por desobediência e por dirigir sem habilitação. A ação resultou em dez autos de infração lavrados, somando R$ 3.885,00 em multas, e a moto foi removida ao depósito público da GMVR.

Fiscalização e mapeamento

No levantamento inicial de inteligência da GMVR, 86 veículos foram identificados praticando perturbação do sossego público (descargas adulteradas), circulação sem placa, avanço de sinal e direção perigosa em bairros como Monte Castelo, Aterrado, Retiro, Santa Cruz e Santo Agostinho. As notificações e autuações estão sendo emitidas e entregues aos proprietários.

A Semop e os órgãos de segurança reforçam que a operação integrada continuará até que todos os condutores identificados no levantamento respondam pelas infrações e crimes cometidos.

Denúncias sobre “rolezinhos”, escapamentos barulhentos ou condutas imprudentes no trânsito podem ser feitas pelos telefones: 153 (Guarda Municipal), 156 (Central de Atendimento Único - CAU), 190 (Polícia Militar) ou 197 (Polícia Civil).