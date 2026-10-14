Unidade da rede municipal de saúde ofertou mais de 5,1 mil procedimentos cirúrgicos nos oito primeiros meses do ano - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Unidade da rede municipal de saúde ofertou mais de 5,1 mil procedimentos cirúrgicos nos oito primeiros meses do anoFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 14/10/2026 16:10

O Hospital São João Batista (HSJB), integrante da rede municipal de saúde de Volta Redonda , registrou um novo recorde no número de cirurgias realizadas entre janeiro e setembro de 2026. Ao longo dos nove primeiros meses do ano, a unidade ofertou 5.119 procedimentos, distribuídos em 12 especialidades, superando as 5.035 cirurgias contabilizadas no mesmo período de 2025.

Os números representam um aumento de 84 procedimentos em relação ao ano passado e refletem o crescimento da produção cirúrgica do hospital em diferentes áreas. Entre as especialidades que apresentaram os maiores aumentos percentuais no período estão a cirurgia buco-maxilo, a cirurgia torácica e a cirurgia geral.

A cirurgia buco-maxilo registrou crescimento de 35,53%, passando de 76 procedimentos realizados entre janeiro e setembro de 2025 para 103 no mesmo intervalo de 2026. Na cirurgia torácica, o total subiu de 76 para 94 procedimentos, uma alta de 23,68%.

Já a cirurgia geral passou de 783 intervenções nos nove primeiros meses do ano passado para 915 em 2026, o que representa um aumento de 16,86%. Os resultados demonstram a ampliação do volume de procedimentos nessas três especialidades, que se destacaram no balanço apresentado pelo hospital.

Hospital realizou 601 cirurgias em setembro

Somente em setembro de 2026, o Hospital São João Batista realizou 601 cirurgias, contemplando dez especialidades médicas. Os procedimentos foram distribuídos entre traumato-ortopedia, urologia, cirurgia geral, gineco-obstetrícia, vascular, neurocirurgia, cirurgia torácica, buco-maxilo, proctologia e oftalmologia.

O destaque do mês foi a traumato-ortopedia, que apresentou crescimento expressivo na comparação com setembro de 2025. O número de cirurgias nessa área passou de 134 para 179 procedimentos, uma diferença de 45 intervenções e aumento de 33,58%.

O resultado colocou a especialidade em evidência no levantamento mensal da unidade, que mantém a realização de procedimentos em diferentes áreas da assistência hospitalar.

Além dos números registrados em setembro, o balanço acumulado de janeiro a setembro mostra que o hospital ultrapassou o total de cirurgias realizadas nos mesmos nove meses do ano anterior. A unidade chegou a 5.119 procedimentos em 2026, diante dos 5.035 contabilizados em 2025.

Direção destaca trabalho das equipes

O diretor-geral do Hospital São João Batista, o vice-prefeito Sebastião Faria, atribuiu o resultado ao trabalho dos profissionais da unidade e ao compromisso com a saúde pública do município.

“Esse resultado é fruto do trabalho diário das nossas equipes e do compromisso com a saúde pública de Volta Redonda. Alcançar esse número demonstra a capacidade de atendimento do Hospital São João Batista e a dedicação dos profissionais que atuam na unidade. Seguimos trabalhando para ampliar o acesso aos procedimentos, oferecer um atendimento de qualidade e atender às necessidades da população”, destacou.

O balanço reúne os procedimentos realizados ao longo dos nove primeiros meses de 2026 e permite comparar a produção cirúrgica do hospital com o mesmo intervalo do ano passado.

Com o total de 5.119 cirurgias entre janeiro e setembro, o Hospital São João Batista superou o resultado anterior e registrou crescimento em especialidades como buco-maxilo, cirurgia torácica e cirurgia geral. Em setembro, a unidade contabilizou mais 601 procedimentos, com destaque para a traumato-ortopedia.