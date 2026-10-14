Unidade da rede municipal de saúde ofertou mais de 5,1 mil procedimentos cirúrgicos nos oito primeiros meses do anoFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Hospital São João Batista, em Volta Redonda, bate recorde no número de cirurgias realizadas de janeiro a setembro de 2026
Unidade da rede municipal de saúde ofertou mais de 5,1 mil procedimentos cirúrgicos nos oito primeiros meses do ano; somente em setembro, foram 601 cirurgias
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Evento será realizado na Praça George Jacob Abdue até 2 de novembro, com exposição de flores, gastronomia, artesanato, espaço infantil e atrações musicais gratuitas
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Operação integrada entre Semop, Guarda Municipal e Polícia Militar segue avançando; nessa segunda-feira (12), condutor foi detido após tentar fugir da abordagem
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Secretaria da Pessoa com Deficiência vai levar, dia 17, famílias para uma manhã de atividades recreativas no Parque Zoológico Municipal. Inscrições estão abertas e vagas são limitadas
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Investimentos da prefeitura em segurança, saúde, assistência social, educação e infraestrutura merecem destaque
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