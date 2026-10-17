Programação para crianças com TEA reuniu brincadeiras, experiências sensoriais, dança e show de talentosFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
A programação reuniu atividades de pintura, experiências sensoriais, ações de educação nutricional, circuito motor, dança, teatro de fantoche e show de talentos, além da distribuição de pipoca e algodão doce, que ajudou a deixar o ambiente ainda mais festivo para os pequenos.
Segundo a neuropsicopedagoga do Laço Azul, Cláudia Reis, a iniciativa foi pensada de forma coletiva pela equipe do serviço. “A Semana da Criança foi idealizada por todos os terapeutas. Elaboramos um projeto com terapias em grupo e brincadeiras, dedicando cada dia a uma função da criança”, explicou.
Um dos momentos mais especiais da programação aconteceu na quinta-feira (15), com a apresentação de Danillo dos Santos Moreira, de 7 anos, que tocou teclado para os colegas. O interesse pela música surgiu durante as aulas de musicoterapia realizadas no Laço Azul e, desde então, ele passou a explorar o instrumento por conta própria, até ingressar em uma aula de música, onde continua aprendendo.
“Eu descobri que gostava de tocar teclado durante as aulas de musicoterapia aqui no Laço Azul e comecei a me interessar pela música. Peguei o celular da minha mãe, instalei um aplicativo de teclado e comecei a tocar. Depois, entrei em uma aula de música e estou lá até hoje. Gostei muito de me apresentar hoje para os meus amigos”, contou Danillo.
As atividades também conquistaram a criançada ao estimular o movimento, a criatividade e a convivência entre os participantes. A pequena Lavínia de Oliveira Santos, de 10 anos, resumiu o clima da semana ao destacar suas brincadeiras preferidas. “Eu gostei muito de brincar com as bolas e dançar”, afirmou.
Para a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, momentos como esses reforçam a importância de um cuidado humanizado, que respeite as particularidades de cada criança e valorize suas habilidades e potencialidades. Segundo ela, o trabalho desenvolvido no Laço Azul vai além das terapias tradicionais, ao proporcionar experiências de convivência, aprendizado e descoberta.
“No Laço Azul, buscamos oferecer um atendimento que vá além das terapias, proporcionando experiências de convivência, aprendizado e descoberta. A inclusão acontece também por meio do acolhimento, do respeito às diferenças e da criação de oportunidades para que cada criança possa se expressar, desenvolver seus talentos e conquistar cada vez mais autonomia”, destacou a secretária.
A programação da Semana da Criança no Laço Azul mostra, na prática, como atividades lúdicas podem ser integradas ao acompanhamento terapêutico, fortalecendo o vínculo entre as crianças, as famílias e os profissionais de saúde. Ao reunir terapias em grupo, brincadeiras e apresentações artísticas, o serviço da Secretaria Municipal de Saúde reforça a proposta de cuidado contínuo e acolhedor para crianças com TEA e outras condições do neurodesenvolvimento em Volta Redonda.
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