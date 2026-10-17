Segunda fase apreende mais 68 animais em situação irregular em Volta RedondaFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
Segunda fase da operação ‘Animal Não é Produto’ apreende mais 68 animais em situação irregular em Volta Redonda
Ação da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal identificou indícios de maus-tratos e diversas irregularidades; estabelecimento, no bairro Aterrado, foi fechado até a regularização
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Semana da Criança promove atividades lúdicas e de inclusão no Laço Azul, em Volta Redonda
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Guarda Municipal apreende moto com indícios de clonagem e remove outras três por irregularidades em Volta Redonda
Ações realizadas entre quinta e sexta-feira coibiram veículos barulhentos, condutores sem CNH e condutas associadas à prática de manobras perigosas
Atividade com crianças e adolescentes reuniu exposição de desenhos e pinturas, demonstrações de karatê e futsal
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Ação integrada apreende veículo clonado no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda
Carro foi rastreado por câmeras até a Vila Brasília; dona do original, em Cabo Frio, provou por vídeo que seu carro estava em casa
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Parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Casa do Empreendedor Délio Avellar proporcionou aperfeiçoamento profissional e novas possibilidades de empreendedorismo
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