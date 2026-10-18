Oficiais do Corpo de Bombeiros preparou participantes do Serviço de Acolhimento Familiar para agir em situações de emergência - Foto: Jean Alves/Smas

Oficiais do Corpo de Bombeiros preparou participantes do Serviço de Acolhimento Familiar para agir em situações de emergência Foto: Jean Alves/Smas

Publicado 18/10/2026 14:40 | Atualizado 18/10/2026 15:19

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) de Volta Redonda promoveu nesta semana uma capacitação inédita em primeiros socorros para famílias que integram o Serviço de Acolhimento Familiar. A oficina foi ministrada por oficiais do Corpo de Bombeiros e teve como objetivo preparar os participantes para agir de forma adequada em situações de emergência e risco à vida de crianças e adolescentes acolhidos temporariamente em seus lares.

A atividade contou com a participação de seis famílias acolhedoras e da equipe do Serviço de Acolhimento Familiar. Durante a capacitação, os participantes receberam orientações e acompanharam demonstrações práticas de procedimentos básicos de primeiros socorros, incluindo como agir em casos de engasgo e como manter a segurança da vítima até a chegada do atendimento especializado.

A iniciativa busca ampliar os conhecimentos e a segurança das famílias acolhedoras diante de situações inesperadas, especialmente aquelas que envolvem bebês e crianças pequenas, que exigem atenção e cuidados específicos.

Para Caroline Cristine Cerqueira de Oliveira, que participa do serviço e acolhe um bebê, a experiência trouxe mais confiança para lidar com possíveis emergências. “Eu me senti mais segura. Antes, a gente não tinha muita noção de como agir, mas a apresentação e as demonstrações práticas ajudaram bastante. Agora tenho uma noção melhor do que fazer e de como manter a calma em uma situação de emergência.”

Alexandre Magno Aguiar Andrade e Priscila Ribeiro do Nascimento Andrade, também integrantes do Serviço de Acolhimento Familiar, destacaram a importância de aprender procedimentos que podem fazer a diferença em momentos críticos.

“Foi uma experiência muito importante, principalmente na parte de segurança, como nos casos de engasgo de crianças e adultos. Esses conhecimentos básicos nos ajudam a saber como agir e a prestar auxílio até a chegada do socorro”, avaliaram.

Acolhimento mais seguro

A coordenadora do Serviço de Acolhimento Familiar, Daniela Cardeal, ressaltou a importância de investir na preparação das famílias. “Nosso objetivo é oferecer às famílias acolhedoras cada vez mais preparo e segurança para cuidar das crianças e dos adolescentes. Essa oficina foi uma oportunidade importante de aprendizado, especialmente pela possibilidade de acompanhar demonstrações práticas de primeiros socorros. Saber como agir, manter a calma e buscar o socorro adequado pode fazer toda a diferença em uma situação de emergência”, destacou.

A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, destacou que a iniciativa reforça o compromisso do município com a proteção de crianças e adolescentes. “Cuidar de crianças e adolescentes é uma responsabilidade que exige atenção, preparo e compromisso. Essa capacitação inédita representa mais um avanço na qualificação do Serviço de Acolhimento Familiar, oferecendo às famílias acolhedoras conhecimentos que podem fazer a diferença em uma situação de emergência. Nosso objetivo é fortalecer cada vez mais a rede de proteção e garantir cuidado e segurança para nossas crianças e adolescentes”, declarou.

A oficina terá continuidade no primeiro semestre de 2027, quando está prevista uma segunda etapa, com novas orientações e atividades voltadas ao aprimoramento dos conhecimentos das famílias acolhedoras.

Sobre o Serviço de Acolhimento Familiar

O Serviço de Acolhimento Familiar oferece proteção temporária a crianças e adolescentes que precisam ser afastados de suas famílias de origem por medida de proteção. Nesse modelo, eles são acolhidos na residência de famílias previamente selecionadas e acompanhadas pela equipe técnica, recebendo cuidado individualizado e convivência familiar enquanto sua situação é acompanhada pela rede de proteção.