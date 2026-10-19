Procedimentos de oftalmologia e ortopedia foram realizados entre a noite de sexta-feira (16) e sábado (17) - Foto: Divulgação/HSJB

Procedimentos de oftalmologia e ortopedia foram realizados entre a noite de sexta-feira (16) e sábado (17)Foto: Divulgação/HSJB

Publicado 19/10/2026 16:28

O Hospital São João Batista (HSJB), unidade da rede municipal de saúde de Volta Redonda , realizou 46 cirurgias eletivas durante um mutirão promovido entre a noite de sexta-feira (16) e o sábado (17). Ao todo, foram 38 procedimentos oftalmológicos e oito ortopédicos, contemplando diferentes necessidades dos pacientes e contribuindo para ampliar o número de atendimentos realizados pela unidade.

Na área de oftalmologia, a programação incluiu injeções intravítreas, vitrectomias post perfluo e cirurgias plásticas oculares. Já na ortopedia, foram realizadas artroplastias totais de joelho e quadril, além de videoartroscopias. Os procedimentos foram conduzidos por médicos das respectivas especialidades, conforme a programação do mutirão.

A iniciativa integra a estratégia do hospital de ampliar a realização de cirurgias eletivas nos finais de semana. Com a utilização da estrutura hospitalar nesses períodos, a unidade consegue aumentar a oferta de procedimentos programados e otimizar a agenda dos dias úteis, reservando espaço para o atendimento de casos emergenciais.

Sexta-feira teve 22 injeções intravítreas

Na sexta-feira (16), foram realizadas 22 injeções intravítreas em pacientes com idades entre 55 e 78 anos. Os procedimentos foram conduzidos pelo médico Gabriel Lopes.

A injeção intravítrea é um procedimento oftalmológico minimamente invasivo que consiste na aplicação de medicamentos diretamente no humor vítreo, estrutura gelatinosa localizada no interior do olho. A técnica é utilizada no tratamento de determinadas doenças oculares e permite que o medicamento seja administrado diretamente na região necessária.

A programação do mesmo dia também contemplou duas artroplastias totais, uma de joelho e outra de quadril, em pacientes de 84 e 73 anos. O procedimento consiste na substituição de uma articulação danificada por uma prótese, com o objetivo de tratar problemas que comprometem seu funcionamento.

As duas cirurgias ortopédicas foram realizadas pelos médicos Flávio Reis, diretor-médico do hospital, e Paulo Henrique.

Sábado reuniu cirurgias de retina e procedimentos ortopédicos

No sábado (17), a programação oftalmológica começou com quatro cirurgias plásticas oculares: duas blefaroplastias, realizadas em pacientes de 92 e 40 anos, e dois procedimentos para tratamento de entrópio, em pacientes de 77 e 73 anos. As quatro cirurgias ficaram sob responsabilidade da médica Talissa de Souza.

A blefaroplastia é uma cirurgia plástica das pálpebras. Já o tratamento cirúrgico do entrópio corrige a condição em que a pálpebra se vira para dentro, fazendo com que os cílios entrem em contato com a superfície do olho e provoquem atrito.

Ainda na área de oftalmologia, foram realizadas 12 vitrectomias post perfluo em pacientes com idades entre 61 e 79 anos. Os procedimentos, conduzidos pelo médico Gabriel Lopes, são utilizados no tratamento de doenças que afetam a retina e o vítreo.

A ortopedia também teve uma agenda de cirurgias no sábado. Foram realizadas quatro videoartroscopias em pacientes de 56, 37, 34 e 29 anos. A técnica é minimamente invasiva e permite diagnosticar e tratar problemas no interior das articulações.

Além delas, o hospital realizou duas artroplastias totais de joelho em pacientes de 76 e 70 anos. Tanto as videoartroscopias quanto as artroplastias ficaram sob responsabilidade do médico Raphael Marchitto.

Mutirões ampliam a capacidade de atendimento

Os mutirões realizados aos finais de semana permitem que o Hospital São João Batista aumente o número de cirurgias eletivas e aproveite melhor a estrutura disponível. A estratégia também contribui para organizar a rotina assistencial durante a semana, mantendo espaço na agenda para pacientes que precisam de atendimento emergencial.

O diretor-geral do HSJB, o vice-prefeito Sebastião Faria, destacou a importância da iniciativa para acelerar o atendimento à população e reconheceu o trabalho dos profissionais envolvidos.

“Os mutirões são fundamentais para acelerar o atendimento e aproveitar melhor a infraestrutura do hospital, reafirmando o compromisso do São João Batista com a saúde da população. A iniciativa tem sido um sucesso, e quero destacar o empenho dos médicos e toda equipe do hospital nesse esforço”, declarou.

Com as 46 cirurgias realizadas no último fim de semana, o hospital dá continuidade à estratégia de ampliar a oferta de procedimentos programados em Volta Redonda, conciliando a realização de cirurgias eletivas com a necessidade de manter a capacidade de resposta às demandas emergenciais da população.