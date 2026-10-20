Suspeito foi localizado pelo Deam-VR - Foto: Divulgação

Suspeito foi localizado pelo Deam-VRFoto: Divulgação

Publicado 20/10/2026 18:17

Policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Volta Redonda (DEAM-VR) prenderam, nesta terça-feira (20), um homem de 29 anos investigado por tentativa de feminicídio contra a própria companheira, também de 29 anos. A prisão aconteceu no bairro Aterrado, em cumprimento a um mandado de prisão em aberto.

A ação foi realizada após um trabalho de inteligência e buscas conduzidas pela equipe da especializada, sob a coordenação da delegada titular, Juliana Montes. As diligências permitiram localizar o investigado e cumprir a ordem judicial.

O caso aconteceu na madrugada de 29 de setembro, no bairro Voldac, em Volta Redonda. De acordo com o registro policial, o homem teria atirado contra a companheira durante uma discussão motivada por ciúmes. Um dos disparos atingiu o rosto da vítima.

Após o ocorrido, segundo as informações da investigação, o suspeito teria levado a mulher ao hospital e deixado o local. O episódio deu origem à apuração policial, que passou a investigar as circunstâncias do ataque e a responsabilidade do companheiro.

Investigação começou após ataque no bairro Voldac

A ocorrência registrada em setembro é investigada como tentativa de feminicídio. Conforme o relato policial, a discussão entre o casal teria antecedido os disparos, que deixaram a mulher ferida no rosto. Depois de levar a companheira ao hospital, o homem teria saído do local. A Polícia Civil instaurou uma investigação para esclarecer as circunstâncias do crime e reunir informações que permitissem avançar na responsabilização do suspeito.

Com o andamento das diligências, os agentes da DEAM-VR realizaram buscas para localizar o investigado. O trabalho de inteligência desenvolvido pela equipe possibilitou identificar seu paradeiro no bairro Aterrado, onde o mandado de prisão foi cumprido nesta terça-feira.

A prisão representa mais uma etapa da investigação conduzida pela unidade especializada, que atua na apuração de crimes de violência contra a mulher. O suspeito é investigado pela tentativa de feminicídio contra a companheira, e o caso segue sob responsabilidade das autoridades competentes. Não conseguimos contato com a defesa do suspeito.

Polícia reforça importância das denúncias

A Polícia Civil destaca, por meio das ações de enfrentamento à violência contra a mulher, a importância de apurar ocorrências dessa natureza e buscar a responsabilização dos autores. A atuação das unidades especializadas inclui a investigação dos casos e a realização de diligências para localizar suspeitos contra os quais existam ordens judiciais.

Situações de violência contra a mulher podem ser comunicadas pelos canais de atendimento disponíveis. Em casos de emergência, quando há risco imediato à integridade física, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.

Para receber orientações e registrar denúncias de violência contra a mulher, também está disponível o Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher.

O serviço pode ser utilizado por mulheres que estejam enfrentando situações de violência e por pessoas que desejem comunicar casos ou buscar informações sobre os canais de atendimento. A denúncia pode contribuir para que as autoridades tenham conhecimento da situação e adotem as providências necessárias.

A prisão realizada pela DEAM-VR ocorreu após a localização do investigado e o cumprimento do mandado judicial expedido no caso. As circunstâncias do ataque registrado no bairro Voldac continuam vinculadas à investigação de tentativa de feminicídio.