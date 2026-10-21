Vacinação foi realizada no Centro Pop - Foto: Divulgação/Smas

Vacinação foi realizada no Centro PopFoto: Divulgação/Smas

Publicado 21/10/2026 18:54

A Prefeitura de Volta Redonda realizou, nessa terça-feira (20), uma ação de vacinação antirrábica de 11 cães comunitários cuidados por usuários do Centro POP. A iniciativa foi promovida pelo Abrigo Municipal e pela Casa de Passagem, em articulação com a equipe de Zoonoses do município, unindo proteção animal, prevenção de doenças e promoção da saúde pública.

A ação levou a vacinação diretamente ao local onde os animais recebem cuidados diários, facilitando o acesso à imunização e fortalecendo a atuação integrada dos serviços municipais. Os cães comunitários fazem parte do cotidiano de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social e constroem com esses animais vínculos de afeto, cuidado e responsabilidade.

O coordenador da Divisão de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Silmar Ferreira, destaca a importância da imunização para a prevenção da raiva e a proteção da população. “A vacinação antirrábica é a principal forma de prevenção da raiva. Levar essa ação até os cães comunitários facilita o acesso à imunização e contribui para proteger tanto os animais quanto as pessoas que convivem com eles”, afirmou Silmar.

A diretora do Departamento de Proteção Especial (DPES) da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), Mariana Pimenta, ressalta que o cuidado com os animais também faz parte do atendimento humanizado oferecido aos usuários do Centro POP.

“Esses cães têm um papel importante na vida de muitos usuários, com quem constroem vínculos de afeto e cuidado. Promover a vacinação desses animais é também reconhecer essa relação e fortalecer uma atenção que considera as pessoas em sua totalidade, respeitando suas histórias e seus vínculos”, destacou Mariana.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, enfatiza a importância da parceria entre os setores da prefeitura para ampliar o alcance das políticas públicas. “Essa iniciativa mostra como o trabalho integrado entre as equipes municipais permite desenvolver ações que fazem a diferença no cotidiano da população. Estamos promovendo saúde pública, proteção animal e cuidado com nossos usuários, com um olhar humanizado e atento às diferentes realidades”, afirmou Larissa.

A ação reforça a importância de levar iniciativas de saúde e proteção animal a diferentes espaços do município, aproximando os serviços públicos e fortalecendo a atuação intersetorial. Além de proteger os cães, a vacinação contribui para prevenir a raiva e valoriza os vínculos construídos diariamente entre os animais, seus cuidadores e a comunidade.

Vacinação antirrábica durante todo o ano

A vacinação antirrábica também está disponível durante todo o ano no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), localizado na Rua Erica Berbet, s/n, no bairro Vila Rica/Três Poços. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento prévio. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (24) 3512-8498, (24) 3512-8499 ou (24) 99233-4480.