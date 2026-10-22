Alunos da Rede Municipal no Museu do Samba - Foto: Divulgação/SME

Alunos da Rede Municipal no Museu do SambaFoto: Divulgação/SME

Publicado 22/10/2026 17:00

Cerca de 70 pessoas, entre alunos e representantes de 10 escolas da rede pública municipal de Volta Redonda , visitaram neste mês o Museu do Amanhã e o Museu do Samba, ambos na cidade do Rio de Janeiro. O passeio foi promovido pela Secretaria Municipal de Educação (SME), por meio do Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais (Nerer), e premiou os estudantes finalistas – 1º, 2º e 3º lugares – do 1º Festival Abdias do Nascimento, que teve como tema a vida e a obra de Arlindo Cruz, aproximando os estudantes da história, da cultura e das referências negras que fazem parte da construção do país.

No Museu do Amanhã, localizado na região central da capital fluminense, os grupos conferiram as exposições do local, conhecendo mais sobre ciência, arte e inovação, em uma jornada de exploração por diferentes temas da humanidade.

Já no Museu do Samba, no bairro Mangueira, os estudantes e profissionais de Volta Redonda viram exposições – dentre elas, uma sobre o cantor, compositor, poeta e violonista Angenor de Oliveira, mais conhecido por Cartola – e conheceram um pouco mais sobre a história do negro no Brasil e a história da escola de samba como lugar de afirmação social, retratando uma agenda de luta contra a invisibilidade da população negra e contra o racismo.

“Pensamos na melhor forma de premiar esses alunos, para que eles entendessem um pouco mais sobre o samba. E nada melhor do que os levar ao melhor lugar para conhecer mais sobre a história do samba, que é o Museu do Samba”, explicou Douglas Lucas, coordenador do Nerer, citando que a SME também ofereceu o almoço a todos os participantes.

“É a primeira vez que venho no Museu do Samba, mas foi um dos melhores lugares que já fui. Aqui no Rio já visitei o Museu da Marinha, toquei em Nova Iguaçu, na Candelária, mas aqui foi um dos lugares que mais me impactou”, disse o estudante Ruan Victor Paula de Oliveira, do Colégio Professora Themis de Almeida Vieira, da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda).

“É muito bom estar aqui, um prazer imenso. Eu gosto mais de pagode, mas tive a chance de estar aqui e falo pra vocês: venham conhecer, porque é maravilhoso e vocês não vão se arrepender”, acrescentou o aluno Luiz Gabriel Rezende dos Santos, também estudante do Colégio Themis de Almeida.

Festival

A primeira edição do Festival de Talentos Abdias do Nascimento, destinado aos estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), reuniu cerca de 150 pessoas – entre alunos, profissionais e familiares em setembro, contando com apresentações na categoria de artes visuais, além de teatro, música e dança, em um momento em que os estudantes exerceram seu protagonismo, apresentando seus talentos e sendo reconhecidos por seus pares e pela comunidade escolar.

O evento teve como objetivo reconhecer e valorizar as habilidades artísticas dos estudantes da rede municipal, proporcionando espaços de expressão e visibilidade; fomentar o protagonismo juvenil no contexto escolar; e promover o conhecimento e a valorização da obra de artistas e intelectuais negros entre os estudantes da rede.

“Parabéns aos estudantes pela vitória no festival. Passeios a lugares como o Museu do Samba, além de todo o trabalho desenvolvido pelo Nerer, contribuem para promover a reflexão e valorizar nossos alunos e profissionais, permitindo melhorarmos ainda mais a qualidade do ensino público ofertado pela rede municipal”, afirmou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai.