Agentes da Segurança Presente - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Agentes da Segurança PresenteFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 23/10/2026 14:23

Dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ) mostram que o município de Volta Redonda segue com os índices de criminalidade em queda no ano. No acumulado de janeiro a setembro de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado, houve reduções expressivas nos crimes contra o patrimônio e a vida. Os resultados positivos são impulsionados pelos investimentos em segurança pública, com o uso da tecnologia, cercamento eletrônico e ações integradas entre as forças de segurança do município.

A maior queda percentual registrada no município foi no índice de furto em coletivo, que despencou 50%: passou de seis ocorrências entre janeiro e setembro de 2025 para apenas três registros no mesmo período de 2026. Logo em seguida, os roubos a estabelecimento comercial recuaram 40%, caindo de 15 para nove casos. O indicador de roubos de rua apresentou uma redução de 39%, despencando de 41 registros em 2025 para 25 em 2026 - uma expressiva queda de 16 ocorrências no período.

Os crimes violentos contra a vida também registraram quedas: os homicídios dolosos caíram 22,8%, enquanto o indicador de letalidade violenta encolheu 13,1%. O latrocínio (roubo seguido de morte) e o roubo de carga mantiveram zerados no acumulado dos primeiros nove meses do ano, repetindo o resultado positivo observado no mesmo período de 2025.

Os números do ISP-RJ são as estatísticas oficiais do governo fluminense que consolidam e monitoram os registros criminais e a atividade policial em todo o estado, com base nos registros de ocorrência (RO) feitos nas delegacias e dados complementares da Polícia Militar.

Investimentos, integração e segurança

Os resultados refletem o trabalho conjunto promovido pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), polícias Militar (28º BPM), Civil (93ª DP), Rodoviária Federal (PRF) e Federal (PF).

Além da atuação ostensiva da Polícia Militar, Guarda Municipal e Ordem Pública, a cidade conta ainda com a Operação Segurança Presente, com policiais militares e agentes civis atuando em um modelo de policiamento de proximidade em áreas comerciais como Vila Santa Cecília, Aterrado, Centro (Avenida Amaral Peixoto e Rodoviária) e Retiro. E o programa Bairro Presente, do 28º BPM, que garante policiamento comunitário 24 horas por dia em 11 bairros (São João, Laranjal, São Geraldo, Monte Castelo, Colina, Vila Americana, Santo Agostinho e Volta Grande I, II, III e IV).

Todo o patrulhamento e serviço de fiscalização recebe o suporte tecnológico do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), equipado com mais de 2,5 mil câmeras de monitoramento, cercamento eletrônico com leitura de placas e sistema de reconhecimento facial, garantindo agilidade na identificação de foragidos da Justiça, suspeitos de crimes e rápidas respostas a qualquer tipo de ocorrência, auxiliando os agentes que estão nas ruas.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou que a sequência de resultados positivos no levantamento do ISP-RJ reforça a efetividade dos investimentos contínuos da gestão pública municipal.

“Mais uma vez os números do ISP comprovam o que a população de Volta Redonda já sente nas ruas; que vivemos em uma cidade segura. Os investimentos que fizemos em tecnologia, a integração das nossas forças de segurança e o trabalho dedicado dos nossos guardas municipais e policiais trazem proteção e segurança para a população. Vamos continuar investindo, ampliando o número de câmeras e dando todo o suporte necessário às polícias para manter a nossa cidade como referência em segurança pública. Queremos fazer de Volta Redonda a cidade mais segura do país”, afirmou o prefeito Neto.