Mais de 300 animais foram apreendidos na operação - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Mais de 300 animais foram apreendidos na operaçãoFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 23/10/2026 14:30

A Prefeitura de Volta Redonda , por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA), apreendeu 309 animais durante oito dias de atuação da operação “Animal Não é Produto”. A iniciativa tem como objetivo fiscalizar estabelecimentos, combater os maus-tratos e coibir irregularidades relacionadas à exposição e à comercialização de animais no município.

Ao longo do período, sete lojas do tipo agropecuária foram fiscalizadas pelas equipes. Entre os animais apreendidos estão calopsitas, hamsters, galinhas, peixes, coelhos e canários, além de outras espécies. As ações buscam verificar as condições de manutenção dos animais e identificar possíveis situações de irregularidade nos estabelecimentos.

Durante as fiscalizações, quatro casos foram registrados na 93ª Delegacia de Polícia (DP), envolvendo suspeitas de maus-tratos e exposição irregular de animais. Além disso, um dos estabelecimentos foi interditado pela Vigilância Sanitária. Em outros três locais vistoriados, as equipes constataram situação regular, sem identificar comércio de animais.

A operação busca assegurar o cumprimento da legislação e verificar se os estabelecimentos oferecem condições adequadas para os animais. Entre os aspectos observados estão alimentação, higiene, espaço disponível e condições de bem-estar, considerando as necessidades específicas de cada espécie.

O trabalho também tem um caráter educativo, com orientações aos responsáveis pelas lojas sobre a importância de manter os animais em condições apropriadas e respeitar suas necessidades. A proposta é combater práticas irregulares e reforçar que os cuidados com os animais devem ir além das exigências comerciais.

A chefe da Fiscalização da SMPDA, Ana Cléia Fontes, destacou a importância das ações para garantir o respeito e a dignidade dos animais. “Nosso objetivo é garantir que os animais sejam tratados com respeito e dignidade. Durante as fiscalizações, verificamos as condições em que eles são mantidos e tomamos as providências necessárias quando identificamos irregularidades. Também é importante conscientizar os responsáveis pelos estabelecimentos de que os animais não são produtos e precisam ter suas necessidades respeitadas”, afirmou.

O secretário municipal de Proteção e Defesa Animal, Paulinho AP, também ressaltou a importância da conscientização da população e da participação dos moradores no trabalho de fiscalização. “Além de atuar na identificação e responsabilização dos casos, precisamos conscientizar a população de que os animais são seres vivos e merecem respeito. As denúncias são fundamentais para que nossas equipes possam verificar as situações e tomar as medidas cabíveis”, destacou.

Como denunciar

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal reforça que a população pode colaborar com as ações denunciando possíveis casos de maus-tratos e irregularidades envolvendo animais. As informações recebidas ajudam as equipes a verificar as situações relatadas e adotar as providências necessárias.

As denúncias podem ser feitas por meio da Central de Atendimento Único (CAU), pelo telefone 156. A Prefeitura destaca que a participação da população é importante para identificar situações que precisam ser fiscalizadas e contribuir para a proteção dos animais em Volta Redonda.