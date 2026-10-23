Grupo em frente a Clínica de Apoio Social - Foto: Divulgação/Smas

Grupo em frente a Clínica de Apoio SocialFoto: Divulgação/Smas

Publicado 23/10/2026 16:15





A iniciativa integra as ações do Outubro Rosa, campanha que reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer, especialmente do câncer de mama. A mobilização também busca incentivar o cuidado contínuo com a saúde da mulher e ampliar o acesso da população a informações sobre prevenção e atendimento. A Prefeitura de Volta Redonda , por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), participa neste sábado (24) da caminhada “Coragem Veste Rosa”, promovida pelo Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer (GAPC). A mobilização começa às 8h, com concentração na Praça Pandiá Calógeras, conhecida como Praça da ETPC, no bairro Sessenta. O percurso seguirá até a área embaixo da Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília, onde será realizada uma programação gratuita voltada à conscientização, à prevenção e ao acolhimento.A iniciativa integra as ações do Outubro Rosa, campanha que reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer, especialmente do câncer de mama. A mobilização também busca incentivar o cuidado contínuo com a saúde da mulher e ampliar o acesso da população a informações sobre prevenção e atendimento.

Serviços durante o evento



Durante o evento, os participantes poderão receber orientações sobre saúde da mulher e prevenção, além de conhecer iniciativas de acolhimento destinadas a pessoas que enfrentam o câncer. A programação contará ainda com espaços de relaxamento, distribuição de brindes e atividades recreativas para diferentes públicos.



Entre as atrações previstas estão aulas de dança com Mariah Mandy e Jéssica Martins, cama elástica, distribuição de pipoca e algodão-doce. A proposta é reunir moradores, familiares e apoiadores em um ambiente de integração, informação e incentivo ao cuidado com a saúde.



A Secretaria Municipal de Assistência Social participará da mobilização ao lado da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e de outros parceiros. A atuação conjunta busca aproximar os serviços públicos da população e fortalecer as redes de apoio às pessoas que precisam de assistência.



A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou que a mobilização contribui para ampliar a conscientização e aproximar a comunidade dos serviços disponíveis.



“Uma mobilização como essa fortalece a conscientização sobre a importância da prevenção e mostra que o cuidado precisa estar presente durante todo o ano. Também é uma oportunidade de aproximar as pessoas dos serviços e das redes de apoio, promovendo informação, solidariedade e acolhimento às mulheres e às famílias que enfrentam o câncer”, ressaltou.



O coordenador do GAPC, Denner Amorim Denner, também convidou a população a participar da caminhada e reforçou o trabalho de acolhimento realizado pela instituição.



“A Caminhada Outubro Rosa é um momento de conscientização sobre a prevenção e a saúde da mulher. Queremos convidar todos a vestir rosa e caminhar com o GAPC nessa causa tão importante. É o momento de reforçar que a prevenção salva vidas e o diagnóstico precoce aumenta as chances de cura. O GAPC está de portas abertas para acolher pacientes em situação de vulnerabilidade social, oferecendo apoio e dignidade durante essa jornada. Também buscamos parceiros, pois nossa instituição sobrevive unicamente de doações. Venha caminhar conosco. Juntos, podemos transformar vidas”, convidou.



Além de chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce, a caminhada pretende dar visibilidade à importância do acolhimento e do suporte oferecido às pessoas que enfrentam o câncer. A iniciativa também destaca a necessidade de manter os cuidados com a saúde ao longo de todo o ano, para além das ações realizadas durante o Outubro Rosa.



A concentração será às 8h deste sábado (24), na Praça Pandiá Calógeras, a Praça da ETPC, no bairro Sessenta. De lá, os participantes seguirão até a área embaixo da Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília, onde ocorrerão as atividades gratuitas da programação.