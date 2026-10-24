Agentes de segurança apreendendo moto irregular - Foto: Divulgação/Semop

Agentes de segurança apreendendo moto irregularFoto: Divulgação/Semop

Publicado 24/10/2026 14:48

As forças de segurança de Volta Redonda vão realizar uma operação especial de fiscalização e patrulhamento ostensivo neste domingo (25), dia de eleição, para coibir os chamados “rolezinhos”, comboios irregulares de motocicletas associados a infrações de trânsito, poluição sonora e situações de risco para a população.

A força-tarefa contará com agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e da Polícia Militar, por meio do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM). As equipes serão distribuídas estrategicamente por diferentes pontos da cidade para identificar e impedir a formação de comboios irregulares.

O trabalho nas ruas terá o suporte do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), onde operadores acompanharão a movimentação no município por meio de mais de 2.500 câmeras de monitoramento. Segundo o planejamento divulgado, a vigilância funcionará 24 horas por dia, permitindo que as equipes acompanhem possíveis ocorrências e respondam a tentativas de organização dos grupos.

A operação preventiva foi planejada após episódios registrados em 4 de outubro, durante o primeiro turno das eleições gerais. Na ocasião, grupos de motociclistas teriam aproveitado o empenho das forças de segurança na garantia do pleito para cometer infrações de trânsito e provocar transtornos aos moradores.

Após os registros, a inteligência da Guarda Municipal realizou um levantamento para identificar motocicletas envolvidas nas irregularidades. O trabalho apontou dezenas de veículos nos bairros Monte Castelo, Aterrado, Retiro, Santa Cruz e Santo Agostinho.

Entre as infrações identificadas estavam o uso de escapamentos adulterados, que provocam barulho excessivo, a circulação sem capacete, o trânsito na contramão e a utilização de motocicletas sem placa de identificação ou com a placa levantada.

Desde o primeiro turno, a atuação conjunta entre Semop, GMVR e Polícia Militar já resultou na apreensão e remoção de diversas motocicletas identificadas como participantes dos chamados “rolezinhos”. De acordo com as informações divulgadas, dezenas de infratores também foram autuados.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública ressalta que a circulação irregular de grupos de motociclistas, especialmente quando acompanhada de ruído excessivo e desrespeito às normas de trânsito, compromete a segurança viária e causa perturbação do sossego público.

Os transtornos atingem diferentes grupos da população, incluindo idosos, crianças, animais de estimação, pessoas enfermas, pessoas neurodivergentes e trabalhadores que precisam de tranquilidade para descansar ou realizar suas atividades.

A nova operação busca reforçar a fiscalização e evitar que situações semelhantes às registradas no primeiro turno voltem a ocorrer. Para isso, as equipes de segurança atuarão de forma integrada, combinando patrulhamento ostensivo, levantamento de informações e monitoramento por câmeras.

Como denunciar

Moradores que presenciarem motocicletas barulhentas ou outras condutas irregulares no trânsito podem acionar os canais oficiais de emergência. As denúncias podem ser feitas pelos telefones 153, da Guarda Municipal de Volta Redonda, e 190, da Polícia Militar.

A orientação é que a população utilize os canais oficiais para comunicar ocorrências e contribuir com o trabalho de fiscalização e segurança no município.