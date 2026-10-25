Inscrições podem ser realizadas pela internet - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Inscrições podem ser realizadas pela internetFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 25/10/2026 15:08

Estudantes do Sul Fluminense interessados em ciência, tecnologia e inovação têm até o dia 3 de novembro, terça-feira, para se inscrever na Jornada de Projetos 2026, atividade que integra a II Mostra Fluminense Sul – Feira de Ciências, Tecnologia, Saberes Territoriais e Inovação. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Volta Redonda e busca incentivar a popularização da ciência, fortalecer a educação científica e valorizar os conhecimentos produzidos nas escolas da região.

A participação é gratuita e aberta a estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental, do Ensino Médio, do Ensino Técnico e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), matriculados em instituições públicas ou privadas. Os projetos podem abordar diferentes áreas do conhecimento, como Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Saúde, Ciências Humanas e Sociais, Linguística, Letras e Artes.

As inscrições devem ser feitas pela internet, no site projetin.org. Cada grupo participante precisa contar com um professor-orientador, responsável por realizar a inscrição. Não há limite para o número de grupos inscritos por escola, permitindo que diferentes turmas e equipes apresentem suas propostas.

A Jornada de Projetos está marcada para o dia 12 de novembro e será realizada em formato híbrido, com apresentações presenciais e virtuais. Na modalidade on-line, os participantes deverão produzir vídeos de até cinco minutos para apresentar seus trabalhos. O material precisa incluir o título, o tema, os objetivos, a metodologia e os resultados parciais dos projetos, caso já existam.

Os vídeos serão exibidos em uma sala temática durante o evento presencial e também ficarão disponíveis para visitação pública pela internet. Dessa forma, os trabalhos poderão ser conhecidos por pessoas que não estiverem presentes fisicamente na programação.

Jornada prepara edição completa da Mostra em 2027

A Jornada de Projetos faz parte das ações preparatórias para a edição plena da II Mostra Fluminense Sul, prevista para 2027. A programação futura contará com exposição dos resultados de projetos científicos e tecnológicos desenvolvidos na Educação Básica, avaliação dos trabalhos, premiação, publicação de um caderno de resumos e atividades de divulgação científica abertas à comunidade.

A proposta é ampliar o espaço de participação dos estudantes e estimular a produção e a divulgação do conhecimento científico nas escolas, valorizando também os saberes territoriais e as iniciativas de inovação desenvolvidas na região.

A organização é conduzida por uma rede colaborativa de instituições de ensino e fomento, formada pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), pela Universidade Federal Fluminense (UFF), pela Escola Estadual Rio Grande do Norte e pelo Colégio Estadual Barão de Aiuruoca.

Além da Prefeitura de Volta Redonda, a iniciativa conta com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), do Ministério da Educação (MEC), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Os estudantes interessados devem ficar atentos ao prazo e realizar a inscrição até 3 de novembro pelo site projetin.org.