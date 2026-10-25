Guarnições se preparam para uma operação no local de conflitoFoto: Divulgação

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Luan Campos
A Prefeitura de Volta Redonda informou que acompanha os confrontos entre grupos criminosos na região da Vila Brasília, neste domingo (25), e solicitou reforço policial para conter a violência e garantir a segurança dos moradores. Segundo a administração municipal, o pedido foi atendido, e equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) têm chegada prevista à região nas próximas horas.

De acordo com a prefeitura, o prefeito Antonio Francisco Neto acompanha a situação desde as primeiras horas do dia e mantém contato com os comandos do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) e da Companhia Regional do Batalhão de Ações com Cães (BAC).

Em nota, a administração municipal informou que os confrontos estão relacionados à disputa pelo controle do tráfico de drogas. As autoridades também receberam informações sobre a participação de criminosos vindos da cidade do Rio de Janeiro para reforçar os grupos envolvidos nos conflitos.

A prefeitura acrescentou que, devido às restrições legais do período eleitoral, determinadas operações policiais dependem de autorizações específicas.

A administração municipal afirmou ainda que trabalha em conjunto com as forças de segurança para restabelecer a ordem e preservar a integridade dos moradores da região.

Ônibus e carro pegam fogo na Vila Brasília

Além dos confrontos, um ônibus e um carro pegaram fogo no início da tarde deste domingo (25), na Avenida Waldir Sobreira Pires, no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. O Corpo de Bombeiros foi mobilizado para atender à ocorrência, registrada por volta das 13h17.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os dois veículos em chamas na via. Até o momento das informações divulgadas, não havia confirmação sobre pessoas feridas. As circunstâncias do incêndio não foram informadas. O episódio ocorre em meio ao cenário de violência registrado no bairro, enquanto as forças de segurança acompanham a situação.
Veja a nota da prefeitura na íntegra:
"A autorização para uma operação policial de grande porte na região da Vila Brasília, em Volta Redonda, já foi concedida. A medida atende a uma solicitação conjunta da Prefeitura de Volta Redonda, do comando do 28º Batalhão de Polícia Militar (28º BPM) e do 5º Comando de Policiamento de Área (5º CPA), diante da escalada da violência provocada por confrontos entre grupos criminosos que disputam o controle do tráfico de drogas na região.

A mobilização das forças de segurança já começou. Tropas da Companhia Regional do Batalhão de Ações com Cães (BAC) chegaram ao 28º BPM, enquanto a chegada de equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), com apoio de um veículo blindado, está prevista para as próximas horas.

Desde as primeiras horas deste domingo (25), o prefeito Antonio Francisco Neto acompanha a situação em contato permanente com os comandos das forças de segurança. A atuação conjunta busca garantir uma resposta rápida, coordenada e enérgica para restabelecer a ordem e proteger os moradores.

Em razão das restrições legais aplicáveis ao período eleitoral, a realização da operação exigiu autorizações específicas, que já foram concedidas, permitindo a mobilização das equipes para uma atuação em larga escala.

Informações recebidas pelas autoridades também apontam a presença de criminosos vindos da capital fluminense, que teriam chegado à região para reforçar os grupos envolvidos nos confrontos.

A Prefeitura de Volta Redonda reforça sua confiança no trabalho das forças de segurança e destaca que a união entre as instituições é fundamental para enfrentar a criminalidade e devolver a tranquilidade à população.

A mensagem das autoridades é clara: não será permitido que organizações criminosas imponham o medo ou coloquem em risco a vida de famílias trabalhadoras. A resposta será firme, dentro da lei e com toda a estrutura necessária para restabelecer a ordem.

Em Volta Redonda, a segurança da população está acima de tudo. A lei precisa prevalecer e a paz será restabelecida.

Prefeitura Municipal de Volta Redonda
25 de outubro de 2026"