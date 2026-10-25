Guarnições se preparam para uma operação no local de conflito - Foto: Divulgação

Guarnições se preparam para uma operação no local de conflitoFoto: Divulgação

Publicado 25/10/2026 15:29





De acordo com a prefeitura, o prefeito Antonio Francisco Neto acompanha a situação desde as primeiras horas do dia e mantém contato com os comandos do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) e da Companhia Regional do Batalhão de Ações com Cães (BAC).



Em nota, a administração municipal informou que os confrontos estão relacionados à disputa pelo controle do tráfico de drogas. As autoridades também receberam informações sobre a participação de criminosos vindos da cidade do Rio de Janeiro para reforçar os grupos envolvidos nos conflitos.



A prefeitura acrescentou que, devido às restrições legais do período eleitoral, determinadas operações policiais dependem de autorizações específicas.



A administração municipal afirmou ainda que trabalha em conjunto com as forças de segurança para restabelecer a ordem e preservar a integridade dos moradores da região.



Ônibus e carro pegam fogo na Vila Brasília



Além dos confrontos, um ônibus e um carro pegaram fogo no início da tarde deste domingo (25), na Avenida Waldir Sobreira Pires, no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. O Corpo de Bombeiros foi mobilizado para atender à ocorrência, registrada por volta das 13h17.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram os dois veículos em chamas na via. Até o momento das informações divulgadas, não havia confirmação sobre pessoas feridas. As circunstâncias do incêndio não foram informadas. O episódio ocorre em meio ao cenário de violência registrado no bairro, enquanto as forças de segurança acompanham a situação. A Prefeitura de Volta Redonda informou que acompanha os confrontos entre grupos criminosos na região da Vila Brasília, neste domingo (25), e solicitou reforço policial para conter a violência e garantir a segurança dos moradores. Segundo a administração municipal, o pedido foi atendido, e equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) têm chegada prevista à região nas próximas horas.De acordo com a prefeitura, o prefeito Antonio Francisco Neto acompanha a situação desde as primeiras horas do dia e mantém contato com os comandos do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) e da Companhia Regional do Batalhão de Ações com Cães (BAC).Em nota, a administração municipal informou que os confrontos estão relacionados à disputa pelo controle do tráfico de drogas. As autoridades também receberam informações sobre a participação de criminosos vindos da cidade do Rio de Janeiro para reforçar os grupos envolvidos nos conflitos.A prefeitura acrescentou que, devido às restrições legais do período eleitoral, determinadas operações policiais dependem de autorizações específicas.A administração municipal afirmou ainda que trabalha em conjunto com as forças de segurança para restabelecer a ordem e preservar a integridade dos moradores da região.Além dos confrontos, um ônibus e um carro pegaram fogo no início da tarde deste domingo (25), na Avenida Waldir Sobreira Pires, no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. O Corpo de Bombeiros foi mobilizado para atender à ocorrência, registrada por volta das 13h17.Imagens que circulam nas redes sociais mostram os dois veículos em chamas na via. Até o momento das informações divulgadas, não havia confirmação sobre pessoas feridas. As circunstâncias do incêndio não foram informadas. O episódio ocorre em meio ao cenário de violência registrado no bairro, enquanto as forças de segurança acompanham a situação.

Veja a nota da prefeitura na íntegra:

"A autorização para uma operação policial de grande porte na região da Vila Brasília, em Volta Redonda, já foi concedida. A medida atende a uma solicitação conjunta da Prefeitura de Volta Redonda, do comando do 28º Batalhão de Polícia Militar (28º BPM) e do 5º Comando de Policiamento de Área (5º CPA), diante da escalada da violência provocada por confrontos entre grupos criminosos que disputam o controle do tráfico de drogas na região.



A mobilização das forças de segurança já começou. Tropas da Companhia Regional do Batalhão de Ações com Cães (BAC) chegaram ao 28º BPM, enquanto a chegada de equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), com apoio de um veículo blindado, está prevista para as próximas horas.



Desde as primeiras horas deste domingo (25), o prefeito Antonio Francisco Neto acompanha a situação em contato permanente com os comandos das forças de segurança. A atuação conjunta busca garantir uma resposta rápida, coordenada e enérgica para restabelecer a ordem e proteger os moradores.



Em razão das restrições legais aplicáveis ao período eleitoral, a realização da operação exigiu autorizações específicas, que já foram concedidas, permitindo a mobilização das equipes para uma atuação em larga escala.



Informações recebidas pelas autoridades também apontam a presença de criminosos vindos da capital fluminense, que teriam chegado à região para reforçar os grupos envolvidos nos confrontos.



A Prefeitura de Volta Redonda reforça sua confiança no trabalho das forças de segurança e destaca que a união entre as instituições é fundamental para enfrentar a criminalidade e devolver a tranquilidade à população.



A mensagem das autoridades é clara: não será permitido que organizações criminosas imponham o medo ou coloquem em risco a vida de famílias trabalhadoras. A resposta será firme, dentro da lei e com toda a estrutura necessária para restabelecer a ordem.



Em Volta Redonda, a segurança da população está acima de tudo. A lei precisa prevalecer e a paz será restabelecida.



Prefeitura Municipal de Volta Redonda

25 de outubro de 2026"