Operação contou com a Companhia Regional do Batalhão de Ações com Cães (BAC) - Foto: Divulgação

Operação contou com a Companhia Regional do Batalhão de Ações com Cães (BAC)Foto: Divulgação

Publicado 26/10/2026 14:10 | Atualizado 26/10/2026 16:24





Com a chegada das forças de segurança, homens que circulavam armados pelas comunidades durante a madrugada e parte da manhã teriam recuado. Até as 19h39, horário da divulgação das informações, não havia registro de confrontos entre policiais e integrantes dos grupos criminosos.



As equipes realizam patrulhamento e percorrem as ruas das comunidades Vila Brasília, Belo Horizonte, Coqueiros, Vale Verde, Verde Vale, Fazendinha, entre outras localidades da região. O objetivo é ampliar a presença policial, prevenir novos episódios de violência e aumentar a segurança dos moradores.



A operação também conta com o apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que já estava em Volta Redonda e deveria receber novos reforços. A estrutura mobilizada inclui veículos blindados e outras viaturas da Polícia Militar.



Período eleitoral exigiu articulação entre as forças de segurança



A mobilização ocorreu durante o segundo turno das eleições presidenciais, período em que parte do efetivo da Polícia Militar estava empenhada na segurança dos locais de votação e no acompanhamento do processo eleitoral. Essa distribuição do contingente dificultou a concentração imediata de equipes para a operação, conforme as informações divulgadas.



A ação também dependia de autorização do comando da Polícia Militar no estado, devido às exigências operacionais relacionadas ao período eleitoral. A liberação ocorreu após uma solicitação conjunta do 28º BPM, do 5º Comando de Policiamento de Área (5º CPA) e da Prefeitura de Volta Redonda.



Com a autorização concedida, as equipes iniciaram a mobilização para atuar nas comunidades abrangidas pela operação.



Aulas foram canceladas nesta segunda-feira

Mais de 40 policiais militares do 28º Batalhão de Polícia Militar (28º BPM) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC) iniciaram neste domingo (25) a ocupação permanente do Complexo da Vila Brasília, em Volta Redonda , no Sul Fluminense. A mobilização faz parte de uma megaoperação desencadeada após episódios de violência relacionados à disputa entre grupos criminosos pelo controle do tráfico de drogas na região.Com a chegada das forças de segurança, homens que circulavam armados pelas comunidades durante a madrugada e parte da manhã teriam recuado. Até as 19h39, horário da divulgação das informações, não havia registro de confrontos entre policiais e integrantes dos grupos criminosos.As equipes realizam patrulhamento e percorrem as ruas das comunidades Vila Brasília, Belo Horizonte, Coqueiros, Vale Verde, Verde Vale, Fazendinha, entre outras localidades da região. O objetivo é ampliar a presença policial, prevenir novos episódios de violência e aumentar a segurança dos moradores.A operação também conta com o apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que já estava em Volta Redonda e deveria receber novos reforços. A estrutura mobilizada inclui veículos blindados e outras viaturas da Polícia Militar.A mobilização ocorreu durante o segundo turno das eleições presidenciais, período em que parte do efetivo da Polícia Militar estava empenhada na segurança dos locais de votação e no acompanhamento do processo eleitoral. Essa distribuição do contingente dificultou a concentração imediata de equipes para a operação, conforme as informações divulgadas.A ação também dependia de autorização do comando da Polícia Militar no estado, devido às exigências operacionais relacionadas ao período eleitoral. A liberação ocorreu após uma solicitação conjunta do 28º BPM, do 5º Comando de Policiamento de Área (5º CPA) e da Prefeitura de Volta Redonda.Com a autorização concedida, as equipes iniciaram a mobilização para atuar nas comunidades abrangidas pela operação.

A Prefeitura de Volta Redonda suspendeu as aulas do turno da manhã desta segunda-feira (26) em oito unidades escolares da região do Complexo da Vila Brasília. A decisão foi tomada após pedidos de pais e responsáveis, preocupados com os episódios de violência registrados no domingo (25).



Segundo a administração municipal, a suspensão tem caráter preventivo e foi adotada mesmo após a normalização da situação na região, com o início da ocupação policial.



A medida busca atender às preocupações das famílias diante do cenário registrado no fim de semana, marcado por confrontos relacionados à disputa entre grupos criminosos pelo controle do tráfico de drogas.



Apesar da suspensão das atividades escolares no período da manhã, os serviços municipais de saúde funcionam normalmente, garantindo a continuidade dos atendimentos à população. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a eventual retomada das aulas nos demais turnos ou sobre a identificação das oito unidades escolares afetadas pela decisão.

Atualização de segunda-feira (26)

A situação no Complexo da Vila Brasília, em Volta Redonda, está totalmente controlada, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira (26). O cenário se estabilizou após os intensos tiroteios e episódios de violência registrados no domingo (25) na região.



As forças de segurança mantêm uma ocupação no local, com mais de 40 agentes, além de equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC). A operação não tem prazo para terminar.



À reportagem, a comandante do 28º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Amanda Ferreira, afirmou que a presença ostensiva das forças de segurança continuará por tempo indeterminado.

Entenda o caso

A Prefeitura de Volta Redonda informou que acompanha os confrontos entre grupos criminosos na região da Vila Brasília, neste domingo (25), e solicitou reforço policial para conter a violência e garantir a segurança dos moradores. Segundo a administração municipal, o pedido foi atendido, e equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) têm chegada prevista à região nas próximas horas.



De acordo com a prefeitura, o prefeito Antonio Francisco Neto acompanha a situação desde as primeiras horas do dia e mantém contato com os comandos do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) e da Companhia Regional do Batalhão de Ações com Cães (BAC).



Em nota, a administração municipal informou que os confrontos estão relacionados à disputa pelo controle do tráfico de drogas. As autoridades também receberam informações sobre a participação de criminosos vindos da cidade do Rio de Janeiro para reforçar os grupos envolvidos nos conflitos.



A prefeitura acrescentou que, devido às restrições legais do período eleitoral, determinadas operações policiais dependem de autorizações específicas.



A administração municipal afirmou ainda que trabalha em conjunto com as forças de segurança para restabelecer a ordem e preservar a integridade dos moradores da região.



Ônibus e carro pegam fogo na Vila Brasília



Além dos confrontos, um ônibus e um carro pegaram fogo no início da tarde deste domingo (25), na Avenida Waldir Sobreira Pires, no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. O Corpo de Bombeiros foi mobilizado para atender à ocorrência, registrada por volta das 13h17.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram os dois veículos em chamas na via. Até o momento das informações divulgadas, não havia confirmação sobre pessoas feridas. As circunstâncias do incêndio não foram informadas. O episódio ocorre em meio ao cenário de violência registrado no bairro, enquanto as forças de segurança acompanham a situação.