Cerca de 50 crianças e adolescentes visitaram o gabinete do prefeito Neto - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Cerca de 50 crianças e adolescentes visitaram o gabinete do prefeito NetoFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 26/10/2026 16:55

Cerca de 50 crianças e adolescentes do projeto Bombeiro Mirim conheceram, na última sexta-feira (23), a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) e o gabinete do prefeito de Volta Redonda , Antonio Francisco Neto, no Palácio 17 de Julho. A visita integrou uma programação educativa para apresentar aos participantes como funciona a administração municipal, e o papel das instituições públicas na organização e no desenvolvimento da cidade.

Durante a passagem pelo gabinete, os jovens conheceram o local de trabalho do prefeito Neto e tiveram a oportunidade de conversar sobre as responsabilidades e os desafios de administrar um município, além de fazer perguntas e compartilhar curiosidades sobre Volta Redonda.

“Receber essas crianças é uma alegria, principalmente por ver o interesse delas em conhecer melhor a nossa cidade e entender como funciona o trabalho da prefeitura. É importante que, desde cedo, elas compreendam os desafios de administrar um município e a responsabilidade de trabalhar para melhorar a vida da população. Tenho um carinho enorme por Volta Redonda e sigo empenhado em fazer sempre o melhor pela nossa cidade”, destacou Neto.

O comandante do 22º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), tenente-coronel Anderson Cardoso Santos da Silva, explicou que a visita faz parte de um roteiro de cidadania que inclui outros espaços importantes para a organização e o funcionamento do município.

“Estamos realizando um tour da cidadania para que as crianças entendam como o projeto funciona e conheçam a estrutura que permite sua realização, desde o apoio da prefeitura até os uniformes e a alimentação oferecidos aos participantes. A proposta é visitar locais como a Câmara Municipal, onde são elaboradas as leis, além de instituições como a Polícia Militar e a Guarda Municipal, encerrando no gabinete do prefeito. Queremos que eles compreendam como o município se organiza e qual é o papel de cada instituição”, explicou o comandante.

A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, ressaltou que a iniciativa amplia o aprendizado das crianças e adolescentes para além das atividades realizadas no projeto, contribuindo para que compreendam seus direitos e deveres e reconheçam a importância da participação na vida em sociedade.

“É muito importante proporcionar às nossas crianças e aos nossos adolescentes experiências como essa, que ajudam a entender como a cidade funciona e qual é o papel de cada instituição pública. O Bombeiro Mirim vai além do aprendizado sobre prevenção e segurança: também trabalha valores fundamentais para a formação de cidadãos conscientes, responsáveis e comprometidos com a comunidade”, destacou Rosane.

Formação cidadã

O projeto Bombeiro Mirim é desenvolvido por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, e o Corpo de Bombeiros Militar. A iniciativa atende crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, de ambos os sexos, e contribui para a formação dos participantes por meio de atividades educativas que estimulam disciplina, respeito, responsabilidade, civismo e cidadania.

As atividades são realizadas na sede do 22º Grupamento de Bombeiro Militar, no bairro Aterrado, e incluem orientações teóricas e práticas sobre primeiros socorros e prevenção de afogamentos, incêndios e acidentes domésticos e de trânsito.