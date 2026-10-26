VR Previdência alcança meio bilhão em investimentosFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
Um dos principais resultados desse trabalho é o crescimento do patrimônio investido, que saltou de aproximadamente R$ 100 milhões, em 2021, para cerca de R$ 500 milhões, em 2026. Ou seja, em cinco anos, o valor ficou cinco vezes maior. A evolução representa um marco importante para a instituição e reforça o compromisso com a preservação e a gestão responsável dos recursos destinados à previdência dos servidores municipais ativos, aposentados e pensionistas.
Ao reassumir a administração municipal em 2021, o governo do prefeito Antonio Francisco Neto identificou a necessidade de promover uma ampla reestruturação do VR Previdência, com foco na adequação às normas federais, no aprimoramento dos procedimentos administrativos e no fortalecimento dos mecanismos de governança e controle.
A partir desse diagnóstico, foi iniciado um trabalho de reorganização estrutural e administrativa, acompanhado de investimentos em tecnologia da informação, equipamentos e capacitação profissional. A valorização de uma equipe formada com base em critérios técnicos também contribuiu para aprimorar os processos de trabalho e fortalecer a gestão dos recursos previdenciários.
Segundo a Prefeitura, o objetivo é assegurar cada vez mais eficiência, transparência e segurança na administração do patrimônio previdenciário, contribuindo para a sustentabilidade do Fundo e para a capacidade de honrar os compromissos futuros com os servidores, aposentados e pensionistas do município.
De acordo com o secretário municipal de Administração, Cláudio Franco, os resultados refletem o empenho dos profissionais do VR Previdência e o apoio do prefeito Neto, que viabilizou investimentos em infraestrutura, tecnologia e treinamento, além de garantir condições para o desenvolvimento de uma gestão orientada por critérios técnicos.
“A administração municipal parabeniza toda a equipe do VR Previdência pelo trabalho desenvolvido e destaca que os avanços conquistados são fruto de planejamento, dedicação e compromisso com o serviço público”, afirmou o secretário.
O prefeito Neto também destacou a importância do crescimento do patrimônio. “O crescimento do patrimônio previdenciário representa um avanço importante para Volta Redonda e reforça a responsabilidade de cuidar hoje dos recursos que ajudarão a garantir a previdência dos servidores no futuro”, acrescentou.
A Prefeitura não detalhou, até a publicação desta reportagem, em quais tipos de ativos os recursos estão aplicados nem a rentabilidade obtida no período, informações que costumam constar nos relatórios de acompanhamento do fundo. Também não foi informado o número de servidores, aposentados e pensionistas atendidos pelo VR Previdência.
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