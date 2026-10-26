VR Previdência alcança meio bilhão em investimentos - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

VR Previdência alcança meio bilhão em investimentosFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 26/10/2026 17:08





Um dos principais resultados desse trabalho é o crescimento do patrimônio investido, que saltou de aproximadamente R$ 100 milhões, em 2021, para cerca de R$ 500 milhões, em 2026. Ou seja, em cinco anos, o valor ficou cinco vezes maior. A evolução representa um marco importante para a instituição e reforça o compromisso com a preservação e a gestão responsável dos recursos destinados à previdência dos servidores municipais ativos, aposentados e pensionistas.



Ao reassumir a administração municipal em 2021, o governo do prefeito Antonio Francisco Neto identificou a necessidade de promover uma ampla reestruturação do VR Previdência, com foco na adequação às normas federais, no aprimoramento dos procedimentos administrativos e no fortalecimento dos mecanismos de governança e controle.



A partir desse diagnóstico, foi iniciado um trabalho de reorganização estrutural e administrativa, acompanhado de investimentos em tecnologia da informação, equipamentos e capacitação profissional. A valorização de uma equipe formada com base em critérios técnicos também contribuiu para aprimorar os processos de trabalho e fortalecer a gestão dos recursos previdenciários.



Segundo a Prefeitura, o objetivo é assegurar cada vez mais eficiência, transparência e segurança na administração do patrimônio previdenciário, contribuindo para a sustentabilidade do Fundo e para a capacidade de honrar os compromissos futuros com os servidores, aposentados e pensionistas do município. O VR Previdência, unidade gestora do Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Volta Redonda , vem consolidando avanços significativos em sua estrutura administrativa e na gestão dos recursos previdenciários. Desde 2021, uma série de medidas voltadas à modernização, à governança e à responsabilidade na administração dos investimentos tem contribuído para o fortalecimento financeiro do Fundo.Um dos principais resultados desse trabalho é o crescimento do patrimônio investido, que saltou de aproximadamente R$ 100 milhões, em 2021, para cerca de R$ 500 milhões, em 2026. Ou seja, em cinco anos, o valor ficou cinco vezes maior. A evolução representa um marco importante para a instituição e reforça o compromisso com a preservação e a gestão responsável dos recursos destinados à previdência dos servidores municipais ativos, aposentados e pensionistas.Ao reassumir a administração municipal em 2021, o governo do prefeito Antonio Francisco Neto identificou a necessidade de promover uma ampla reestruturação do VR Previdência, com foco na adequação às normas federais, no aprimoramento dos procedimentos administrativos e no fortalecimento dos mecanismos de governança e controle.A partir desse diagnóstico, foi iniciado um trabalho de reorganização estrutural e administrativa, acompanhado de investimentos em tecnologia da informação, equipamentos e capacitação profissional. A valorização de uma equipe formada com base em critérios técnicos também contribuiu para aprimorar os processos de trabalho e fortalecer a gestão dos recursos previdenciários.Segundo a Prefeitura, o objetivo é assegurar cada vez mais eficiência, transparência e segurança na administração do patrimônio previdenciário, contribuindo para a sustentabilidade do Fundo e para a capacidade de honrar os compromissos futuros com os servidores, aposentados e pensionistas do município.

Reflexo dos resultados



De acordo com o secretário municipal de Administração, Cláudio Franco, os resultados refletem o empenho dos profissionais do VR Previdência e o apoio do prefeito Neto, que viabilizou investimentos em infraestrutura, tecnologia e treinamento, além de garantir condições para o desenvolvimento de uma gestão orientada por critérios técnicos.



“A administração municipal parabeniza toda a equipe do VR Previdência pelo trabalho desenvolvido e destaca que os avanços conquistados são fruto de planejamento, dedicação e compromisso com o serviço público”, afirmou o secretário.



O prefeito Neto também destacou a importância do crescimento do patrimônio. “O crescimento do patrimônio previdenciário representa um avanço importante para Volta Redonda e reforça a responsabilidade de cuidar hoje dos recursos que ajudarão a garantir a previdência dos servidores no futuro”, acrescentou.



A Prefeitura não detalhou, até a publicação desta reportagem, em quais tipos de ativos os recursos estão aplicados nem a rentabilidade obtida no período, informações que costumam constar nos relatórios de acompanhamento do fundo. Também não foi informado o número de servidores, aposentados e pensionistas atendidos pelo VR Previdência.